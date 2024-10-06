Saçlarınız beyazlıyorsa dikkat! Vücudunuz bu hastalığın sinyalini veriyor

Yaş ilerledikçe önce üretim azalır, daha sonra ise hücreler tamamen ölür. Sonrasında beyaz saçlar ortaya çıkar. Ancak beyaz saçlar sadece 30 yaş sonrasında ortaya çıkmaz. Çok genç yaşlarda da saçlarınız beyazlayabilir.

Erken beyazlayan saçların genellikle genetik olduğu düşünülür. Fakat durum böyle olmayabilir. Çünkü saçların erken beyazlamasını vücudunuzdaki bazı eksiklikleri işaret ediyor olabilir.