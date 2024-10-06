Saçlarınız beyazlıyorsa dikkat! Vücudunuz bu hastalığın sinyalini veriyor
Yaşınızın ilerlemesiyle birlikte saçlarınız da beyazlamaya başlar. Ancak hem kadınlarda hem de erkeklerde genç yaşlarda da beyaz saçlar görülür Genellikle genç yaşta görülen beyaz saçların genetik olduğu düşünülür ama durum sandığınız gibi olmayabilir. Çünkü bazı hastalıklar saçların erken beyazlamasına neden olabiliyor. Genç yaşta beyazlayan saçlar vücuttaki bazı eksikliklerin sinyalini veriyor olabilir.
Saçların beyazlaması doğal bir süreç olarak kabul edilir. Genellikle 30'lu yaşlar sonrasında saçlar beyazlamaya başlar. Önce grileşir ardından tamamen beyaz rengibi alır.
Saça doğal rengini veren, melanin üreten pigment hücreleridir. Bu hücrelerin üretimi özellikle 30-40’lı yaşlara kadar sağlıklı bir şekilde devam eder.