Sadece 5 dakika yürümenin bile şaşırtıcı etkisi var: Kısa yürüyüşler neden faydalıdır?

Yürümek düşük etkili bir egzersiz olsa da muazzam faydaları vardır ve araştırmalar, küçük bir yürüyüşün bile vücutta olumlu değişiklikler getirebileceğini göstermektedir. Yürüyüş, herkesin her yerde ve günün her saatinde yapabileceği en erişilebilir ve uygun fiyatlı egzersiz biçimidir.