Sadece C vitamini kaynağı değilmiş: Her gün portakal yemek göbek yağlarını eritir mi?
Sulu ve ekşi portakallar birçok kişinin favori meyvesidir. Portakalın C vitaminiyle dolu olduğu bilinen bir gerçek olsa da, faydası bu kadarla sınırlı değil. Portakalların besin profilleri nedeniyle kilo verme planının etkili bir parçası olabileceğini biliyor muydunuz?
Portakal lif açısından zengin ve kalorisi düşüktür, bu da insanların fazla kilolarından kurtulmasına yardımcı olabilir. Her gün portakal yemek ayrıca metabolizmayı hızlandırma ve su seviyelerini iyileştirme gibi faydalar da sağlar.