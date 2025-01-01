"Sadece doğru beslen ve düzenli egzersiz yap!" cümlesini unutun: Diyetlerine asla sadık kalamayan kişilerden ipuçları

"Sadece doğru beslen ve düzenli egzersiz yap!" yaygın bir sözdür. Keşke bu kadar basit olsaydı! Ne yapacağını bilmekle gerçekten yapmak arasında büyük bir fark vardır. Söylemesi yapmaktan daha kolay olduğu düşünüldüğünde! Herkes "ne yapacağını" anlıyorsa, neden bu kadar çok insan fazla kilolu, formda değil ve görünümlerinden ve hislerinden memnun değil? Birçok insan şu hatayı yapıyor: alışkanlıkların oluşması zaman alır.