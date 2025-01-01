"Sadece doğru beslen ve düzenli egzersiz yap!" cümlesini unutun: Diyetlerine asla sadık kalamayan kişilerden ipuçları

Sürdürülebilir bir şekilde kilo vermek, zaman içinde alışkanlıklar oluşturmayı gerektirir. Pratik ipuçları arasında bir yiyecek günlüğü tutmak, kalori saymak, ara sıra 'hile günleri' geçirmek, lif tüketmek ve yumurta gibi protein açısından zengin yiyecekleri dahil etmek yer alır. Bu stratejiler, bilinçli yemeyi teşvik ederek, istekleri tatmin ederek ve tokluğu artırarak kiloyu yönetmeye yardımcı olur.

"Sadece doğru beslen ve düzenli egzersiz yap!" cümlesini unutun: Diyetlerine asla sadık kalamayan kişilerden ipuçları - 1

"Sadece doğru beslen ve düzenli egzersiz yap!" yaygın bir sözdür. Keşke bu kadar basit olsaydı! Ne yapacağını bilmekle gerçekten yapmak arasında büyük bir fark vardır. Söylemesi yapmaktan daha kolay olduğu düşünüldüğünde! Herkes "ne yapacağını" anlıyorsa, neden bu kadar çok insan fazla kilolu, formda değil ve görünümlerinden ve hislerinden memnun değil? Birçok insan şu hatayı yapıyor: alışkanlıkların oluşması zaman alır.

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"Sadece doğru beslen ve düzenli egzersiz yap!" cümlesini unutun: Diyetlerine asla sadık kalamayan kişilerden ipuçları - 2

Tek bir günde kilo almadıysanız, bunu bir günde nasıl elde edeceğinizi düşünüyorsunuz? Ancak bu makale, birkaç haftadan uzun süre bir diyeti sürdürmekte zorluk çekiyorsanız tam size göre. Diyete sadık kalamayan ancak yine de kilo veren gerçek insanlardan gelen şu ipuçlarını kullanın.

"Sadece doğru beslen ve düzenli egzersiz yap!" cümlesini unutun: Diyetlerine asla sadık kalamayan kişilerden ipuçları - 3

1. GÜNLÜK TUTUN

Diyetler söz konusu olduğunda, "günlük tutmak", yeme alışkanlıklarınızın daha fazla bilincinde olmak ve diyetinizin iyileştirilmesi gereken alanları belirlemek için gün içinde yediğiniz ve içtiğiniz her şeyi, porsiyon boyutları dahil, kaydetmek anlamına gelir.

"Sadece doğru beslen ve düzenli egzersiz yap!" cümlesini unutun: Diyetlerine asla sadık kalamayan kişilerden ipuçları - 4

Başka bir deyişle, kilonuzu yönetmenize, olası gıda hassasiyetlerinizi belirlemenize ve daha sağlıklı kararlar almanıza yardımcı olabilecek kapsamlı bir yiyecek alımı günlüğüdür. Kilo vermeyi başaran insanlar yediği her şeyi bir günlüğe not ediyor. Beslenme alışkanlıklarını günlüğe kaydetmek, yemek planlarına neyin uygun neyin uygun olmadığı konusunda fikir edinmesine yardımcı oldu."

"Sadece doğru beslen ve düzenli egzersiz yap!" cümlesini unutun: Diyetlerine asla sadık kalamayan kişilerden ipuçları - 5

2. KALORİLERİNİZİ SAYIN

Kalori saymanın, fitness ve kilo hedeflerinize ulaşmanıza ve bunları sürdürmenize yardımcı olabileceği birkaç yol vardır. Kalori açığı oluşturarak (vücudunuzun ihtiyaç duyduğundan daha az kalori tükettiğiniz bir durum), kalori takibi kilo vermenize yardımcı olabilir.Kalori sayımı yoluyla tükettiğiniz şeylerin farkındalığını artırarak daha iyi beslenme seçimleri yapabilirsiniz. Yediğiniz yiyecekleri takip ederek porsiyon boyutlarını ve dengeli bir öğünü neyin oluşturduğunu daha iyi kavrayabilirsiniz.

"Sadece doğru beslen ve düzenli egzersiz yap!" cümlesini unutun: Diyetlerine asla sadık kalamayan kişilerden ipuçları - 6

3. ÖDÜL GÜNÜ

Kendiniz için oluşturacağınız bir "ödül günü" kilo verme yolculuklarında motive kalmanıza ve yoksunluk hissetme ve tamamen pes etme risklerini azaltmanıza yardımcı olabilir. Ayrıca, sıkı diyetlerden kurtulmayı teşvik ederek ve leptin seviyelerini yükselterek metabolizmayı artırarak ruh sağlığını iyileştirebilir.

"Sadece doğru beslen ve düzenli egzersiz yap!" cümlesini unutun: Diyetlerine asla sadık kalamayan kişilerden ipuçları - 7

4. LİFLİ GIDALARIN TÜKETİMİNİ ARTIRIN

Lif açısından zengin yiyecekler tüketmek, tokluk hissini uzatarak daha az yemenizi ve muhtemelen kilo vermenizi sağlar. Frontiers in Nutrition'da yayınlanan 2023 tarihli bir araştırmaya göre, daha fazla lif yemek hem kilo kaybı hem de daha yüksek bir öz yeterlilik duygusuyla güçlü bir şekilde bağlantılıydı. Lif sindirimi yavaşlatır, kendinizi daha tok hissetmenizi sağlar ve muhtemelen yediğiniz yiyecek miktarını azaltır.

"Sadece doğru beslen ve düzenli egzersiz yap!" cümlesini unutun: Diyetlerine asla sadık kalamayan kişilerden ipuçları - 8

5. HER GÜN YUMURTA YİYİN

Yumurta veya protein tüketin, çünkü sizi tok tutar. Yumurtalar tokluk hissini ve metabolik aktiviteyi teşvik edebilir, bu da gün boyunca kalorilerin daha iyi kullanılmasına yardımcı olur. Yumurta bazlı bir kahvaltı yapan bir kişi gün içinde daha fazla kalori tüketmekten kaçınabilir. Kahvaltıda iki ila üç yumurta beyazı yemek gün boyu tokluk hisetmenize yardımcı olur ve ani açlık krizlerini engeller.

"Sadece doğru beslen ve düzenli egzersiz yap!" cümlesini unutun: Diyetlerine asla sadık kalamayan kişilerden ipuçları - 9

6. "HAYIR" DEMEYİ ÖĞRENİN

Son iki haftadır diyet yapıyorsunuz ve herhangi bir düğün daveti geldiğinde tüm sıkı çalışmanızı kaybediyorsunuz . Ancak tüm davetlerde size sunulan yiyecekler  "hayır" demeyi öğrenirseniz kilo kontrolüne yardımcı olursunuz.

"Sadece doğru beslen ve düzenli egzersiz yap!" cümlesini unutun: Diyetlerine asla sadık kalamayan kişilerden ipuçları - 10

7. BOL SU İÇMEYE ÖZEN GÖSTERİN

Öncelikle, su olmazsa olmazdır! Sadece iştahınızı azaltmakla kalmaz, aynı zamanda vücudunuzun size aç olduğunuzu söylemesinin bir yolu da olabilir. Su içtiğinizde, vücudunuz hücresel düzeyde en iyi şekilde çalışır ve bu da kas kazanmanızı ve yağ yakmanızı kolaylaştırır.

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