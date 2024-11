Sadece kadınlarda görülen 4 diyabet belirtisi: Bu gizli işaretler hayati önem taşıyor

3- SIK TEKRARLAYAN İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI

Sık görülen idrar yolu enfeksiyonları kadınlarda diyabetin gözden kaçan bir belirtisi olabilir. Artan kan şekeri seviyeleri bakterilerin gelişmesi için ideal bir ortam sağlar ve tekrarlayan enfeksiyonlara yol açar. Kadınlar, daha kısa üretra nedeniyle İYE'lere anatomik olarak daha yatkın olduklarından, bunu erken bir semptom olarak yaşayabilirler.



Journal of Diabetes and Its Complications'da yayınlanan bir araştırma, diyabetli kadınların idrar yolu enfekdiyonu geliştirme riskinin diyabetli olmayan kadınlara kıyasla neredeyse iki kat daha fazla olduğunu buldu.