Sadece kadınlarda görülen 4 diyabet belirtisi: Bu gizli işaretler hayati önem taşıyor

Diyabet genellikle, özellikle kadınlarda belirti vermeden sessizce ilerleyebilir. Bu belirsiz ama önemli belirtileri fark etmek, kadınların erken dönemde tıbbi yardım almasını sağlayarak ileride oluşabilecek komplikasyonları önleyebilir. Bu belirtilerden herhangi birini kendinizde veya önemsediğiniz birinde fark ederseniz, uygun değerlendirme için bir sağlık uzmanına danışın.

Sadece kadınlarda görülen 4 diyabet belirtisi: Bu gizli işaretler hayati önem taşıyor - 1

Diyabetin erken teşhisi ve yönetimi, daha sağlıklı ve daha dengeli bir yaşama yol açabilir. Genellikle hormonal değişiklikler ve insülin direnciyle bağlantılı olan bu belirtiler, kadınlar için acil tıbbi müdahale gerektirir.

SAĞLIK HABERLERİ

Sadece kadınlarda görülen 4 diyabet belirtisi: Bu gizli işaretler hayati önem taşıyor - 2

Diyabet, özellikle erken evrelerde her zaman fark edilebilir semptomlara neden olmadığı için sessiz katil olarak bilinir. Ancak kadınlar için belirli semptomlar, diyabet veya prediyabetin varlığını gösteren kırmızı bayrak görevi görebilir.

Sadece kadınlarda görülen 4 diyabet belirtisi: Bu gizli işaretler hayati önem taşıyor - 3

1,21 milyarlık bir nüfusta yaklaşık 70 milyon kişi (yarısı kadın) diyabet hastasıdır ve Tip 2 Diyabet Bakımında Cinsiyetin Etkisi adlı bir çalışmaya göre bu sayının 2030 yılına kadar 101 milyona çıkacağı tahmin edilmektedir.

Sadece kadınlarda görülen 4 diyabet belirtisi: Bu gizli işaretler hayati önem taşıyor - 4

Bu semptomlar genellikle ihmal edilir veya yanlış teşhis edilir, ancak bunları fark etmek, derhal tıbbi yardım almak ile almamak arasındaki fark olabilir. Aşağıda, yalnızca kadınlara özgü diyabetin dört erken belirtisi bulunmaktadır.

Sadece kadınlarda görülen 4 diyabet belirtisi: Bu gizli işaretler hayati önem taşıyor - 5

1- ARTAN SUSUZLUK VE SIK TUVALETE GİTME

Diyabetin en erken belirtilerinden biri, aşırı susuzluktur. Bu semptom yalnızca kadınlara özgü olmasa da, hormonal değişiklikler nedeniyle hamilelik veya adet döneminde daha da akut hale gelebilecek sık idrara çıkma (poliüri) ile ilişkilendirilmiştir. Kadınlar, özellikle geceleri, normalden daha sık tuvalete gitmeleri gerektiğini fark edebilirler.

Sadece kadınlarda görülen 4 diyabet belirtisi: Bu gizli işaretler hayati önem taşıyor - 6

Bu, kandaki yüksek şeker seviyelerinin böbreklerin fazla glikozu filtrelemek için fazla mesai yapmasına neden olması ve bunun sonucunda da susuzluğa yol açması nedeniyle oluşur.

Sadece kadınlarda görülen 4 diyabet belirtisi: Bu gizli işaretler hayati önem taşıyor - 7

Diabetes Care Journal'da yayınlanan bir çalışma, kadınların diyabetin erken evrelerinde mesane rahatsızlığı ve susuzlukla ilişkili semptomlar yaşama olasılığının erkeklerden daha yüksek olduğunu bulmuştur.

Sadece kadınlarda görülen 4 diyabet belirtisi: Bu gizli işaretler hayati önem taşıyor - 8

2- POLİKİSTİK OVER SENDROMU (PCOS) VE İNSÜLİN DİRENCİ

PCOS'lu kadınların Tip 2 diyabet olma olasılığı daha yüksektir. Hormonal bir durum olan PCOS, vücudun insülini düzgün kullanma kapasitesini bozar ve insülin direncine yol açar; bu da diyabetin habercisidir. Diyabet geliştiğinde düzensiz adet görme, kilo alma ve akne gibi semptomlar kötüleşebilir.

Sadece kadınlarda görülen 4 diyabet belirtisi: Bu gizli işaretler hayati önem taşıyor - 9

Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism'e göre, PCOS'lu kadınların %70'ine kadarında bir miktar insülin direnci olabilir ve bu da prediyabet veya Tip 2 diyabet riskini artırır.

Sadece kadınlarda görülen 4 diyabet belirtisi: Bu gizli işaretler hayati önem taşıyor - 10

3- SIK TEKRARLAYAN İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI

Sık görülen idrar yolu enfeksiyonları kadınlarda diyabetin gözden kaçan bir belirtisi olabilir. Artan kan şekeri seviyeleri bakterilerin gelişmesi için ideal bir ortam sağlar ve tekrarlayan enfeksiyonlara yol açar. Kadınlar, daha kısa üretra nedeniyle İYE'lere anatomik olarak daha yatkın olduklarından, bunu erken bir semptom olarak yaşayabilirler.

Journal of Diabetes and Its Complications'da yayınlanan bir araştırma, diyabetli kadınların idrar yolu enfekdiyonu geliştirme riskinin diyabetli olmayan kadınlara kıyasla neredeyse iki kat daha fazla olduğunu buldu.

Sadece kadınlarda görülen 4 diyabet belirtisi: Bu gizli işaretler hayati önem taşıyor - 11

4- DAHA AĞIR VE DÜZENSİZ ADET DÖNEMLERİ

Diyabet, bir kadının adet döngüsünü bozarak adetlerin daha ağır veya düzensiz olmasına neden olabilir. Bunun nedeni, diyabetin üreme sisteminde önemli rol oynayan hormon düzenlemesini ve insülin duyarlılığını etkilemesidir.

Sadece kadınlarda görülen 4 diyabet belirtisi: Bu gizli işaretler hayati önem taşıyor - 12

American Journal of Obstetrics and Gynecology'den alınan bir araştırmaya göre, kan şekeri seviyeleri kötü yönetilen kadınların adet düzensizliği yaşama olasılığı daha yüksektir. Bu kesintiler, özellikle yorgunluk veya kilo değişiklikleri gibi diğer semptomlarla birlikte ortaya çıkarsa, altta yatan insülin direnci veya diyabet belirtisi olabilir.

Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir. Makalenin içeriğinden yola çıkarak okurun kendi başına koyduğu teşhislerden ntv.com.tr sorumlu değildir. Sağlığınızla ilgili herhangi bir endişeniz varsa doktorunuza danışın.

DAHA FAZLA GÖSTER