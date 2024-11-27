Sadece kadınlarda görülen 4 diyabet belirtisi: Bu gizli işaretler hayati önem taşıyor

American Journal of Obstetrics and Gynecology'den alınan bir araştırmaya göre, kan şekeri seviyeleri kötü yönetilen kadınların adet düzensizliği yaşama olasılığı daha yüksektir. Bu kesintiler, özellikle yorgunluk veya kilo değişiklikleri gibi diğer semptomlarla birlikte ortaya çıkarsa, altta yatan insülin direnci veya diyabet belirtisi olabilir.



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