Sadece taze tüketmelisiniz: Asla dondurmamanız gereken tek besin
Dondurulmuş sebze ve meyvelerin tüketimi oldukça yayın. Marketlerde sık sık gördüğünüz dondurulmuş sebze ve konserveler tüketimi pratik olduğu için tercih ediliyor. Ancak tek bir sebze var ki dondurulmuş ya da konserve olarak satışı yapılmıyor. Peki, asla dondurulmaması gereken bu sebze hangisi?
Dondurulmuş sebze tüketmek hem ekonomik hem de pratik yöntemlerden biri. Marketlerde havuç, bezelye, brokoli, karnabahar gibi pek çok sebze dondurulmuş olarak satılıyor.