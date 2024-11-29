Sadece taze tüketmelisiniz: Asla dondurmamanız gereken tek besin

Aynı durum, marulun konserve edilmesini de zorlaştırır. Eğer konserve edilirse, genellikle buharda pişirildikten sonra yapılır. Marulun ömrünü uzatmak ve lezzetini korumak isteyenler için birkaç püf noktası var. Örneğin, marulu püre haline getirip dondurmak, çorba ve yemeklerde kullanılmak üzere saklamanın bir yolu olabilir. Ancak taze yaprakları muhafaza etmek isteyenler için de pratik bir yöntem bulunuyor.