Sadece taze tüketmelisiniz: Asla dondurmamanız gereken tek besin

Dondurulmuş sebze ve meyvelerin tüketimi oldukça yayın. Marketlerde sık sık gördüğünüz dondurulmuş sebze ve konserveler tüketimi pratik olduğu için tercih ediliyor. Ancak tek bir sebze var ki dondurulmuş ya da konserve olarak satışı yapılmıyor. Peki, asla dondurulmaması gereken bu sebze hangisi?

Sadece taze tüketmelisiniz: Asla dondurmamanız gereken tek besin - 1

Dondurulmuş sebze tüketmek hem ekonomik hem de pratik yöntemlerden biri. Marketlerde havuç, bezelye, brokoli, karnabahar gibi pek çok sebze dondurulmuş olarak satılıyor.

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Sadece taze tüketmelisiniz: Asla dondurmamanız gereken tek besin - 2

Herkesin sıklıkla tükettiği ve yemeklerin yanında lezzetli bir salataya dönüşen bir sebze var ki asla dondurulmuş olarak satılamıyor ve tüketilemiyor. Bunun nedeni ise içindeki yüksek su miktar. Hatta bu sebzenin dondurulması önerilmiyor.

Sadece taze tüketmelisiniz: Asla dondurmamanız gereken tek besin - 3

Dondurulmuş olarak tüketilmeyen sebzeler arasında özellikle marul öne çıkıyor.

Sadece taze tüketmelisiniz: Asla dondurmamanız gereken tek besin - 4

Uzmanlar, marulun dondurulmuş olarak tüketilmediğini belirtiyor. Yapısı gereği yüksek oranda su içeren bu sebze, dondurulduğunda dokusunu kaybederek tazeliğini yitiriyor. Bu nedenle, salatalığın dondurulmuş formda muhafaza edilmesi ve tüketimi tavsiye edilmiyor.

Sadece taze tüketmelisiniz: Asla dondurmamanız gereken tek besin - 5

Marul her zaman taze olarak satılır ve bunun nedeni, dondurulması veya konserve edilmesi durumunda dokusunun bozulmasıdır. Marulun %95'i sudan oluşur ve bu durum, onun dondurulmasını neredeyse imkânsız hale getirir.

Sadece taze tüketmelisiniz: Asla dondurmamanız gereken tek besin - 6

Yemek tutkunları için içerik üreten Chow Hound isimli siteye göre, "Marulun içindeki su, buz kristallerine dönüşerek genişler ve bu kristaller, marulun hücre duvarlarını ve genel yapısını bozar. Bu bozulma, çözündüğünde marulun neden lapa gibi olduğunu açıklar: Sebzenin tüm dokusu zarar görmüştür."

Sadece taze tüketmelisiniz: Asla dondurmamanız gereken tek besin - 7

Aynı durum, marulun konserve edilmesini de zorlaştırır. Eğer konserve edilirse, genellikle buharda pişirildikten sonra yapılır. Marulun ömrünü uzatmak ve lezzetini korumak isteyenler için birkaç püf noktası var. Örneğin, marulu püre haline getirip dondurmak, çorba ve yemeklerde kullanılmak üzere saklamanın bir yolu olabilir. Ancak taze yaprakları muhafaza etmek isteyenler için de pratik bir yöntem bulunuyor.

Sadece taze tüketmelisiniz: Asla dondurmamanız gereken tek besin - 8

Kristin Marr, marulun çabuk bozulmasının sebebini, hassas yapısına ve özel nem ihtiyaçlarına bağlıyor.

Marr'a göre, "Marul yapraklarının biraz neme ihtiyacı var, ancak fazla nem, yaprakların erken çürümesine neden olur. Bu yüzden hassas yeşillikleri önceden yıkamamak, sadece ihtiyaç duyulduğunda yıkamak gerekir."


Sadece taze tüketmelisiniz: Asla dondurmamanız gereken tek besin - 9

Marulun uzun süre dayanmasını engelleyen bir diğer faktör ise hava dolaşımıdır. Plastik ambalajın dar yapısı nem birikmesine yol açabilirken, buzdolabının kuru havası da marulun solmasına sebep olabilir.

Sadece taze tüketmelisiniz: Asla dondurmamanız gereken tek besin - 10

Marr, marulu taze tutmak için kolay bir yöntem öneriyor: Marul yapraklarını ayırıp kağıt havlularla birlikte bir kilitlenebilir poşete koyun, poşeti kapatıp buzdolabına yerleştirin. Bu yöntem, hem nemi dengeler hem de marulun tazeliğini daha uzun süre korur.

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