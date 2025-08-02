Safra kesesi kanseri böyle "geliyorum" diyor: 5 erken belirtisi var

KARNINIZIN SAĞ ÜST KISMINDA AĞRI

Safra kesesi kanserinin ilk belirtisi, sağ tarafta, kaburgaların hemen altında oluşan hafif karın ağrısı veya ağırlık hissi olarak ortaya çıkabilir. Bazı hastalar bu rahatsızlığı akut ağrı yerine "sürüklenme hissi" olarak deneyimler. Bu rahatsızlık hissi bir ortaya çıkıp bir kaybolur ve insanların hazımsızlık, gaz veya safra taşı olduğunu düşünmelerine neden olabilir. Bu bölgede herhangi bir kalıcı veya olağandışı ağrı, karaciğer ve safra kesesinin yakınında bulunduğu için göz ardı edilmemelidir.