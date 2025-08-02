Safra kesesi kanseri böyle "geliyorum" diyor: 5 erken belirtisi var
Safra kesesi kanseri, karaciğerin altında safra depolayan küçük bir organ olan safra kesesinde başlayan nadir fakat genellikle agresif bir kanserdir. Ne yazık ki, genellikle ancak ileri evrelerde teşhis edilir ve bu da tedaviyi zorlaştırabilir.
Belirtiler genel olabilir ve diğer rahatsızlıkları taklit ederek gecikmiş tanıya neden olabilir. Bu erken belirtileri bilmek, sorunu daha erken tespit etmenize ve hızlı bir şekilde tıbbi yardım almanıza yardımcı olabilir. İşte safra kesesi kanserinin kolayca göz ardı edilebilen 5 erken belirtisi.