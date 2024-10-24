Sağlığa en faydalı pekmez türü oymuş: Vücuda girdiği an kan yapıyor

KARADUT PEKMEZİ

İdrar söktürmeye yardımcı olur.Mideyi kuvvetlendirir. Özellikle ülser sorunu olanlar için önerilir.Bronşite ve öksürük gidermeye yardımcı olur. Göğüs ağrılarını giderir.Kilo alımına yardımcı olur. Kan yapıcıdır.

Bebeğini emziren annelerde süt artırmaya yardımcı olur.*Yapısında bulunan yüksek vitamin ve mineral içeriği ile diş ve diş etleri üzerinde çok olumlu etkileri vardır.



Üzüm Pekmezi, dut gibi en çok bilinen pekmez türüdür. Üzüm pekmezinin faydaları ise şu şekildedir; Vücudunuzdaki kan miktarını arttırır. Doğal bir enerji deposudur.

İştah açıcıdır.Hamilelik döneminde ve bebek gelişiminde çok etkilidir. Uzmanlar bu dönemlerde kullanılması önermektedirler.

Midenizi, bağırsaklarınızı ve böbreklerinizi kuvvetlendirir. Damar sertliğine karşı önkoruyucudur. Kan dolaşımınızı rahatlatır. Stresinizi azaltır.