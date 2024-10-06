Sağlık Bakanlığı açıkladı: Vücudu enfeksiyondan korumanın yolu

Açıklamada, Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması (TBSA) 2017 sonuçlarına göre Türkiye'de, 15 ve üstü yaştaki her 10 kişiden 4'ünün yetersiz düzeyde fiziksel aktivite yaptığı, günlük oturarak veya uzanarak harcanan zamanın 15 ve üstü yaştaki erkekler için 384,5 dakika, 15 ve üstü yaştaki kadınlar için 374,1 dakika, 19 ve üstü yaştaki erkekler için 376,7 dakika, 19 ve üstü yaştaki kadınlar için ise 363,7 dakika olduğu belirtildi.