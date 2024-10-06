Sağlık Bakanlığı açıkladı: Vücudu enfeksiyondan korumanın yolu
Araştırmalar, fiziksel aktivitenin, vücut direncinin artmasına, vücudun enfeksiyonlara karşı koruma geliştirmesine katkı sağladığını bu nedenle fiziksel olarak aktif olmayanlarda enfeksiyon görülme olasılığının daha fazla olduğunu ortaya koyuyor.
Sağlık Bakanlığı'nın 6 Ekim Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Uluslararası Herkes için Spor Federasyonu (TAFISA) tarafından 1991'den beri her yıl ekim ayının ilk hafta sonunun Dünya Yürüyüş Günü olarak kutlandığı belirtildi.