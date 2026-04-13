Sağlık Bakanlığı kalbi korumanın yollarını açıkladı. Kalbi güçlendiren 3 temel alışkanlık

Sağlık hizmetlerinin etkin ve erişilebilir sunulması amacıyla, Sağlık Bakanlığı bünyesindeki kamu hastanelerinde faaliyet gösteren 100 erişkin kalp merkezi ve 15 pediatrik kalp merkezi ile tanı ve tedavi olanaklarının önemli ölçüde artırıldığı işaret edilerek, "Bu merkezler sayesinde vatandaşların kalp ve damar hastalıklarına yönelik sağlık hizmetlerine daha hızlı ve kolay ulaşması sağlanmaktadır. Kalp sağlığı alanında sunulan bu güçlü altyapı hem erken tanı süreçlerini desteklemekte hem de ileri tedavi yöntemlerine erişimi kolaylaştırmaktadır. Böylece toplum genelinde kalp hastalıklarına bağlı risklerin azaltılması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi hedeflenmektedir. Sağlık hizmetlerinin etkin ve erişilebilir sunulması amacıyla ülke genelinde insan kaynağı ve altyapı kapasitesi güçlendirilmeye devam etmektedir. Bu doğrultuda, kamu hastanelerimizde sunulan hizmetler kapsamında 1598 kalp ve damar cerrahisi ile 3 bin 547 kardiyoloji uzman hekim görev yapmakta olup, kardiyovasküler hastalıkların tanı ve tedavisinde etkin rol almaktadır. Ayrıca, kamu hastanelerimiz bünyesinde görev yapan 144 çocuk kalp ve damar cerrahisi ve 391 çocuk kardiyolojisi uzmanı ile pediatrik hasta grubuna yönelik nitelikli sağlık hizmeti sunulmaktadır" ifadelerine yer verildi.