Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman? 85 bin personel alımı yapılacak! (2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri)

Haberler - ntv.com.tr 14.09.2022 - 15:18
Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin başvuru detayları merak ediliyor. Bakan Koca tarafından yapılan açıklama sonrasında 85 bin sağlık personeli alınacağı açıklanmıştı. Atama bekleyen sağlık çalışanları ve üniversitelerin sağlık bölümünden mezun olan kişiler için fırsat kapısı aralayan Bakanlık tarafından, personel alımına ilişkin başvuru kılavuzu yayımlanması bekleniyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?
Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları için başvuru tarihleri ve şartları hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla birlikte, Sağlık Bakanlığı'nın 85 bin personel alacağını duyurdu.
Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı detaylarına yer veren Bakan Koca açıklamasında şu ifadelerde bulundu;
"85 bin sağlık çalışanı alımı ile ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Bu dönemde düşünün bizim 32 bin poliklinik odamız var. Tüm bu poliklinik odalarında hizmet vermek üzere bu yıl tıbbi sekreter koyacağız. Hekimler sekreterlik işlerini yapmaktan kurtulacak.
Bu sayede hekimlerin hastaya daha fazla odaklanmasına, daha iyi hizmet vermesine imkan sağlanacak. Yaşanan tüm aksaklıkların bir bir çözüldüğünü hep beraber göreceğiz.
Toplam 85 bin atama bu yıl içerisinde yapılacak. Bugüne kadar ilan edilmiş en büyük alım. Kademeli olarak bu yıl hepsini alacağız. Sırayla gruplar halinde alım gerçekleşecek. Sabırla izlersek yıl sonu aramızda yeni arkadaşları göreceğiz"