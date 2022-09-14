Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman? 85 bin personel alımı yapılacak! (2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri)

"85 bin sağlık çalışanı alımı ile ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Bu dönemde düşünün bizim 32 bin poliklinik odamız var. Tüm bu poliklinik odalarında hizmet vermek üzere bu yıl tıbbi sekreter koyacağız. Hekimler sekreterlik işlerini yapmaktan kurtulacak.