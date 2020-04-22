Sağlık savaşçılarının 24 saatlik corona virüs mücadelesi

Hastaneye günlük 200 civarında hasta geldiğini belirten Tükek, bu hastaların 20 ile 25'inde ağır pnömoni saptandığı için servislere yatırıldığını, yatan hastalardan da ortalama olarak günde 20 hasta taburcu edildiğini söyledi. Tükek sözlerine şöyle devam etti:
"Covid tedavisi görerek iyileşmiş hastaların takip edildiği yeni bir poliklinik açıyoruz. Hastaların antikor testlerindeki değişiklikleri kontrol ederek 1 yıl boyunca takip edeceğiz. Bu kişilerin uzun dönemde belirli kronik problemleri olup olmadığını tespit etmek amacıyla göğüs hastalıkları, iç hastalıkları ve halk sağlığı uzmanlarının olduğu bir sistem kuruyoruz. Bizim ölüm oranlarımızın düşük olmasının en önemli nedenlerinden bir tanesi de yoğun bakımdaki sağlık çalışanlarımızdır. Sağlık
çalışanlarımız giymiş oldukları kıyafetlerle çok ciddi bir çalışma temposuyla ve özveriyle bu çalışmalarını sürdürmektedirler. Hemen hemen hepsi ailelerine evlerine hastalık bulaştırma korkusuyla yaşamlarını sürdürmektedirler. Onların haklarını ödeyemeyiz. Buradan hepsine tekrar teşekkür ederim’’.