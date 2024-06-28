Sağlık Bakanlığı’ndan cilt kanseri uyarısı: 11.00-15.00 saatleri arasına dikkat

Sağlık Bakanlığı, güneşin zararlı etkilerinden korunma konusunda vatandaşları uyarıp, bozulan çevresel faktörlerin de etkisiyle son yıllarda cilt kanserlerinde artış gözlenebileceğini bildirdi.

Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, cilt kanserleri, bazal hücreli karsinom (BHK), skuamöz hücreli karsinom (SHK) ve melanom olmak üzere başlıca üç türde görülüyor.

Cilt kanserlerinin en yaygın türlerinden BHK ve SHK, genellikle güneşe maruz kalan bölgelerde oluşuyor. Melanom ise cilt kanserlerinin en tehlikeli türü olarak biliniyor.