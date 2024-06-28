Sağlık Bakanlığı’ndan cilt kanseri uyarısı: 11.00-15.00 saatleri arasına dikkat
Türkiye’nin büyük bölümünde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, Sağlık Bakanlığı’ndan uzun süre güneşe maruz kalan vatandaşlar için cilt kanseri tehlikesine karşı uyarı geldi. Bakanlık yetkilileri güneşin yoğun olduğu 11.00-15.00 saatleri arasında dışarıda bulunmaktan kaçınılması gerektiği çağrısında bulundu.
Sağlık Bakanlığı, güneşin zararlı etkilerinden korunma konusunda vatandaşları uyarıp, bozulan çevresel faktörlerin de etkisiyle son yıllarda cilt kanserlerinde artış gözlenebileceğini bildirdi.
Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, cilt kanserleri, bazal hücreli karsinom (BHK), skuamöz hücreli karsinom (SHK) ve melanom olmak üzere başlıca üç türde görülüyor.
Cilt kanserlerinin en yaygın türlerinden BHK ve SHK, genellikle güneşe maruz kalan bölgelerde oluşuyor. Melanom ise cilt kanserlerinin en tehlikeli türü olarak biliniyor.