Sağlıklı bir vücut için hangi egzersizler yapılmalı? Hangi hareketler, hangi kasları çalıştırıyor?

ntv.com.tr 18.08.2020 - 15:31
Sağlıklı bir vücut ve psikoloji için olmazsa olmazlar arasında bulunan egzersiz, hemen her yaştan kişinin evde dahi yapabileceği basit vücut hareketleri olarak tanımlanabilir.
Düzenli egzersiz için kişiler çoğunlukla spor salonlarını tercih etse de yoğun hayat temposu yüzünden bazen bu güç olabilir. Özellikle corona virüs salgınının getirdiği zorunlu kısıtlamalar nedeniyle spor yapmanın güçleştiği günlerde evde yapılacak egzersizler ile kişi, fiziksel performansını geliştireblir ve akciğer kapasitesini genişletebilir.
Gün içinde toplamda yapılacak yarım saatlik egzersiz programı ile kişi, fiziksel ve psikolojik olarak kendini daha aktif, güçlü ve zinde hissedebilir. Bir süredir maruz kalınan hayatın getirdiği yorgunluk, hâlsizlik, bıkkınlık gibi hislerden kurtulabilir, sağlıklı ve fit bir vücuda kavuşabilirsiniz.
GÖBEK ERİTME HAREKETLERİ
Mekik: Üst karın kaslarının güçlenmesini sağlayan mekik hareketinin doğru şekilde uygulanması son derece önemlidir. Mekik hareketini yapmaya başlamadan önce düz bir zemine sırt üstü uzanılır.
Mekik hareketi için dizler kırılarak ayaklar zemine basar pozisyona getirilmelidir. Boyun kaslarının zarar görmesini engellemek için her iki elle boyun bölgesi desteklenmelidir. Mekik hareketi sırasında karın ve kalça kasları sıkılarak vücut oturur pozisyona getirilir ve ardından sırtüstü yatar pozisyona geri gelinerek hareket tekrarlanır.
Uzun süre hareketsiz kalan ya da yeni başlayanlar için zorlayıcı olabilen mekik hareketinin yapılamaması durumunda sırtüstü yatar pozisyondayken bacaklar 90 derece açıyla yukarı kaldırılmaya çalışılabilir.
Plank hareketi: Bir diğer etkili göbek eritme egzersizi ise plank hareketidir. Plank hareketi (planking) için öncelikle kişinin yüzü yere bakacak şekilde pozisyon alması gerekir. Vücut ağırlığının tümü ayak parmaklarına ve dirseklere verilir. Yere paralel bir şekilde mümkün olduğunca uzun süre ile durmaya çalışılmalıdır. Karın kaslarının ısındığının hissedilmesiyle birlikte hareket sona erdirilir.
Tırmanış hareketi: Zorlayıcı bir hareket olan tırmanış hareketini yapmadan önce kişinin kondisyonunun iyi durumda olmasına dikkat etmesi önerilir. Göbek eritme konusunda etkili bir egzersiz yöntemi olan tırmanış hareketi için öncelikle kişinin şınav pozisyonu alması gerekir. Ardından tırmanırcasına, sırasıyla önce sağ ardından sol bacak öne doğru çekilir.
Pedal çevirme hareketi: Sırtüstü yatılarak yapılan pedal çevirme hareketine başlamadan önce eller ense bölgesinde bir araya getirilir. Ardından bacaklar, yukarı kaldırılarak pedal çeviriyormuşçasına dizden kırılarak ileri geri hareket ettirilir.
OMUZ HAREKETLERİ
Güçlü bir fizik için önemli bir egzersiz türü olan omuz hareketleri, omuz kaslarının güçlendirilmesinde son derece etkilidir. Kişinin duruşunun iyileşmesini sağlayan omuz hareketleri, evde kolaylıkla uygulanabilen bir diğer egzersiz türüdür.
Aletsiz olarak şınav çekilerek omuzlar güçlendirilebilir. Omuz hareketleri dambıl ile yapıldığında ise daha etkilidir. Dambıl ağırlığı kişinin kas gücüne bağlı olarak seçilmelidir.
Ayaklar, omuz genişliğinde açılır ve her iki elde bulunan eşit ağırlıktaki dambıl, eş zamanlı olarak yukarı ve aşağı doğru hareket ettirilir. Bu hareket sırasında kolların iç yüzeylerinin karşıya bakması gerekir.
Gün içinde 3 set hâlinde uygulanması önerilen bu hareket, kişinin kas gücüne bağlı olarak 10-15 kez tekrarlanabilir. Ayakların omuz genişliğine açılarak yapıldığı omuz hareketlerinden bir diğeri, her iki elde bulunan dambılın eş zamanlı olarak omuz yüksekliğine kaldırılmasıyla yapılır.
Bu hareket sırasında ellerin dış yüzeyi, vücudun her iki yanına bakacak şekilde konumlandırılmalıdır. Aynı hareket, kollar vücudun ön tarafına kaldırılarak da yapılabilir. Bir diğer omuz hareketi ise plank pozisyonunda yapılır. Ayak uçları ve tek bir el ile kişi kendini dengeledikten sonra diğer elde bulunan dambıl, geriye doğru çekilir ve ardından yere bırakılır.
BACAK HAREKETLERİ
Makas hareketi: Sırtüstü uzanarak yapılan makas hareketi için avuç içi yere bakacak şekilde kalçanın yanına koyulur. Ardından bacaklar sırayla gergin ve dizden kırılmadan yukarı aşağı hareket ettirilmelidir. Hareket ritmik bir şekilde tekrarlanmalı ve ayak ya da bacaklar, egzersiz sonlandırılana dek yere değmemelidir.
Geriye tekme hareketi: Emekleme pozisyonu alınarak yapılan geriye tekme hareketi, bacak kaslarının güçlendirilmesinde etkili bir egzersizdir. Diz ve eller, zemin ile temas hâlindeyken belin düz bir pozisyonda olması önemlidir. Bacaklardan biri geriye doğru olabildiğince uzatılır ve tekrar eski pozisyonuna getirilir. Bacak hareketi, tekme atar gibi hızlı şekilde değil, yavaş ve kaslar hissedilerek yapılmalıdır.