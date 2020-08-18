Sağlıklı bir vücut için hangi egzersizler yapılmalı? Hangi hareketler, hangi kasları çalıştırıyor?

Sağlıklı bir vücut ve psikoloji için olmazsa olmazlar arasında bulunan egzersiz, hemen her yaştan kişinin evde dahi yapabileceği basit vücut hareketleri olarak tanımlanabilir.

Düzenli egzersiz için kişiler çoğunlukla spor salonlarını tercih etse de yoğun hayat temposu yüzünden bazen bu güç olabilir. Özellikle corona virüs salgınının getirdiği zorunlu kısıtlamalar nedeniyle spor yapmanın güçleştiği günlerde evde yapılacak egzersizler ile kişi, fiziksel performansını geliştireblir ve akciğer kapasitesini genişletebilir.