Sağlıklı diye biliniyordu ama sindirimi bozuyor: Bağırsaklarda iltihaba neden olabilir

Gastroenterolog Dr. Saurabh Sethi’ye göre, bağırsak-beyin ekseni ruh halini, zihinsel berraklığı, stresi ve odaklanmayı doğrudan etkiliyor. Sethi, hangi gıdaların bu ilişkiye iyi veya kötü yönde katkı sağladığını açıkladı. Granola barların aldığı düşük puan ise dikkat çekici.



Gergin anlarda tuvalete gitme ihtiyacı veya “midede kelebekler uçuşması” hissi pek çok kişinin yaşadığı bir durum. Bunun nedeni, sindirim sistemi ile ruh hali arasında kurulu olan doğrudan ilişki. “Bağırsak beyin ekseni şaka değil” diyen Dr. Sethi, gastroenterolojik sistemin duygu ve ruh haline verdiği tepkilerin altını çizdi.





