Sağlıklı diye biliniyordu ama sindirimi bozuyor: Bağırsaklarda iltihaba neden olabilir

Bağırsaklar vücutta ikinci beyin olarak kabul ediliyor. Bu nedenle bağırsak sağlığını korumak için doğru besinleri tüketmek gerekiyor. Peki, bağırsak sağlığı için hangi besinler daha iyi, hangileri daha kötü?

Sağlıklı diye biliniyordu ama sindirimi bozuyor: Bağırsaklarda iltihaba neden olabilir - 1

Gastroenterolog Dr. Saurabh Sethi’ye göre, bağırsak-beyin ekseni ruh halini, zihinsel berraklığı, stresi ve odaklanmayı doğrudan etkiliyor. Sethi, hangi gıdaların bu ilişkiye iyi veya kötü yönde katkı sağladığını açıkladı. Granola barların aldığı düşük puan ise dikkat çekici.

Gergin anlarda tuvalete gitme ihtiyacı veya “midede kelebekler uçuşması” hissi pek çok kişinin yaşadığı bir durum. Bunun nedeni, sindirim sistemi ile ruh hali arasında kurulu olan doğrudan ilişki. “Bağırsak beyin ekseni şaka değil” diyen Dr. Sethi, gastroenterolojik sistemin duygu ve ruh haline verdiği tepkilerin altını çizdi.


SAĞLIK HABERLERİ

Sağlıklı diye biliniyordu ama sindirimi bozuyor: Bağırsaklarda iltihaba neden olabilir - 2

HANGİ BESİNLER DAHA İYİ, HANGİLERİ KÖTÜ?

Dr. Sethi’ye göre, tercih ettiğimiz gıdalar yalnızca sindirimi değil, zihinsel sağlığımızı da etkiliyor.

İşte ünlü uzmanın verdiği dikkat çeken puanlardan bazıları;

Beyaz Ekmek: Kahvaltıdan hızlı atıştırmalıklara kadar yaygın tüketilen beyaz ekmek, düşük besin değeri, yüksek iltihaplanma riski ve zihinsel berraklık üzerindeki olumsuz etkisiyle 1/10 puan aldı.

Şekersiz Yoğurt: Probiyotiklerden zengin olan yoğurt, ruh hali ve beyin sağlığını doğrudan destekleyen iyi bakterileri beslemesi nedeniyle 10/10 aldı.


Sağlıklı diye biliniyordu ama sindirimi bozuyor: Bağırsaklarda iltihaba neden olabilir - 3

Patlamış Mısır: Sağlıksız yağlar ve yapay katkılarla bağırsaklarda iltihaplanmaya neden olabilen patlamış mısır, 4/10 puanla sınıfta kaldı.


Sağlıklı diye biliniyordu ama sindirimi bozuyor: Bağırsaklarda iltihaba neden olabilir - 4

Avokado: Sağlıklı tekli doymamış yağlar, lif, E ve K vitaminleriyle bağırsak-beyin eksenine iyi gelen avokado, 9/10 aldı.

Turpgiller (Brokoli, Karnabahar): Antioksidan ve polifenol yönünden zengin turpgiller, 8/10’la dikkat çekti.


Sağlıklı diye biliniyordu ama sindirimi bozuyor: Bağırsaklarda iltihaba neden olabilir - 5

Yaban Mersini: Antioksidan etkisi ve beyni koruyan özellikleriyle 7/10 puan aldı.


Sağlıklı diye biliniyordu ama sindirimi bozuyor: Bağırsaklarda iltihaba neden olabilir - 6

Granola Barlar: Genelde sağlıklı bir alternatif olarak görülen granola barlar, şeker ve işlenmiş bileşenlerden oluşmasıyla 3/10 aldı.

Dr. Sethi, bağırsak sağlığını korumanın, iyi bir ruh hali, zihinsel berraklık ve stres yönetimi için kritik olduğunu vurguluyor. Özellikle doğal, lif ve probiyotik yönünden zengin besinlere yönelmenin, sağlıklı bir bağırsak beyin ilişkisinin anahtarı olduğunu söylüyor.

DAHA FAZLA GÖSTER