Sağlıklı diye içiyoruz ama karaciğeri bitiriyor: Fazla tüketimi zehirden beter
Kış mevsimi geldiğinde soğuk havalarda hastalıklardan korunmak için bitki çaylarının tüketimi artıyor. Doğal oldukları için sağlıklı oldukları da düşünülen bitki çaylarının bilinçsiz tüketimi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Kontrolsüz tüketilen bitki çatları istenmeyen yan etkilere neden olabiliyor. Peki, hangi bitki çaylarının fazla tüketimi zararlı?
Soğuk havalarda vücudunuz hastalıklara karşı daha dirençsiz olur. Vücudu korumak ve bağışıklığı güçlendirmek için çoğu kişi soluğu aktarda alıyor.