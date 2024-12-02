Sağlıklı diye içiyoruz ama karaciğeri bitiriyor: Fazla tüketimi zehirden beter

NANE ÇAYI: MİDE VE SİNDİRİM SORUNLARI

Mide ve sindirim sistemi sorunu olanlarda özellikle bazı bitkilerin aşırı tüketimi mideyi tahriş edebilir. Kış çayları içinde bulunabilen nane, mide ekşimesi ve asidik reflüyü tetikleyebilir. Kekik bazı mide problemlerini kötüleştirebilir. Mide ülseri veya gastrit gibi rahatsızlıkları olan kişilerin zencefilden kaçınması tavsiye edilir.