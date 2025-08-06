Sağlıklı diye tüketiliyor ama hızlı yaşlandırıyormuş: Sanıldığı kadar masum değil
Uzmanlar, bitki bazlı et alternatifleri ve glütensiz atıştırmalıkların sanıldığı kadar masum olmadığını savunuyor. "Sağlıklı" olarak pazarlanan bu ürünlerin, kronik iltihaplanma ve yaşlanmanın gözle görülür belirtilerine yol açabileceği belirtiliyor.
DailyMail'de yer alan habere göre; Bitki bazlı besinler, glütensiz atıştırmalıklar ve diğer "sağlıklı" seçenekler dünya genelinde hızla yaygınlaşırken, bu ürünlerin uzun vadeli etkileri konusunda uzmanlardan dikkat çeken uyarılar geliyor. Sağlık koçu Tracy Campoli, süpermarket raflarını dolduran bu gıdaların içerdiği katkı maddeleri, tohum yağları ve aşırı tuzun vücutta iltihaplanmaya yol açabileceğini ve yaşlanmayı hızlandırabileceğini belirtti.