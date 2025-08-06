Sağlıklı diye tüketiliyor ama hızlı yaşlandırıyormuş: Sanıldığı kadar masum değil

Uzmanlar, bitki bazlı et alternatifleri ve glütensiz atıştırmalıkların sanıldığı kadar masum olmadığını savunuyor. "Sağlıklı" olarak pazarlanan bu ürünlerin, kronik iltihaplanma ve yaşlanmanın gözle görülür belirtilerine yol açabileceği belirtiliyor.

Sağlıklı diye tüketiliyor ama hızlı yaşlandırıyormuş: Sanıldığı kadar masum değil - 1

DailyMail'de yer alan habere göre; Bitki bazlı besinler, glütensiz atıştırmalıklar ve diğer "sağlıklı" seçenekler dünya genelinde hızla yaygınlaşırken, bu ürünlerin uzun vadeli etkileri konusunda uzmanlardan dikkat çeken uyarılar geliyor. Sağlık koçu Tracy Campoli, süpermarket raflarını dolduran bu gıdaların içerdiği katkı maddeleri, tohum yağları ve aşırı tuzun vücutta iltihaplanmaya yol açabileceğini ve yaşlanmayı hızlandırabileceğini belirtti.

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Sağlıklı diye tüketiliyor ama hızlı yaşlandırıyormuş: Sanıldığı kadar masum değil - 2

YouTube kanalında 347.000 takipçisine hitap eden Campoli, bitki bazlı etlerin çoğunun protein açısından yetersiz olduğunu ve bunun yerine işlenmiş içeriklerle dolu olduğunu söyledi.

"Bitki bazlı olması sağlıklı olduğu anlamına gelmiyor. Etiketlerini dikkatle okumak şart," diyen Campoli, bu ürünlerin yüzümüzde ince kırışıklıklara ve cildin erken yaşlanmasına yol açabileceğine dikkat çekti.

Sağlıklı diye tüketiliyor ama hızlı yaşlandırıyormuş: Sanıldığı kadar masum değil - 3

Tohum yağları; kanola, ayçiçeği, kolza ve mısır yağı gibi geleneksel olarak kalp dostu olarak tanıtılsa da, bu yağlar; obezite, tip 2 diyabet, migren ve depresyon gibi pek çok sağlık sorunu ile ilişkilendiriliyor. Campoli, bu yağların yüksek omega-6 içeriğinin vücutta oksidatif stresi artırarak cilt sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yarattığını ifade etti.

Ayrıca, bitki bazlı et alternatiflerinin yüksek tuz içerdiğini belirten uzman, bunun şişkinliğe, ciltte kuruluğa ve yüksek tansiyona yol açabileceğini söyledi. "Tuz, cildi susuz bırakabilir ve bu da yaşlanma belirtilerini daha görünür hale getirir," diyen Campoli, cilt sağlığı için su dengesinin önemini vurguladı.


Sağlıklı diye tüketiliyor ama hızlı yaşlandırıyormuş: Sanıldığı kadar masum değil - 4

Bitki bazlı etlerin yanı sıra, glütensiz atıştırmalıklar, granola, pirinç kekleri ve tam tahıllı ekmekler de Campoli’nin kara listesinde yer aldı. Bu ürünlerin çoğunun gizli şeker ve emülgatör içerdiğini belirten uzman, bu içeriklerin kolajen yapısını bozarak cilt sarkmasına ve kırışıklıklara yol açabileceğini ifade etti.


Sağlıklı diye tüketiliyor ama hızlı yaşlandırıyormuş: Sanıldığı kadar masum değil - 5

İngiltere'de yapılan yeni bir araştırma da bu görüşleri destekler nitelikte. Araştırmada, yüksek oranda işlenmiş gıdalardan (UPF) uzak duran kişilerin, bu tür gıdaları sık tüketen bireylere kıyasla iki kat daha fazla kilo verdiği gözlemlendi. Araştırmacılar, tüm UPF’lerin doğası gereği sağlıksız olmadığını belirtmekle birlikte, belirli türlerinin sınırlanmasının sağlık açısından faydalı olabileceğini savunuyor.

Campoli ise çözümün basit olduğunu söylüyor:

"İkame ürünler aramak yerine, daha fazla tam gıda tüketmek vücut için çok daha yararlıdır."

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