Sağlıklı diye tüketiliyor ama hızlı yaşlandırıyormuş: Sanıldığı kadar masum değil

Tohum yağları; kanola, ayçiçeği, kolza ve mısır yağı gibi geleneksel olarak kalp dostu olarak tanıtılsa da, bu yağlar; obezite, tip 2 diyabet, migren ve depresyon gibi pek çok sağlık sorunu ile ilişkilendiriliyor. Campoli, bu yağların yüksek omega-6 içeriğinin vücutta oksidatif stresi artırarak cilt sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yarattığını ifade etti.



Ayrıca, bitki bazlı et alternatiflerinin yüksek tuz içerdiğini belirten uzman, bunun şişkinliğe, ciltte kuruluğa ve yüksek tansiyona yol açabileceğini söyledi. "Tuz, cildi susuz bırakabilir ve bu da yaşlanma belirtilerini daha görünür hale getirir," diyen Campoli, cilt sağlığı için su dengesinin önemini vurguladı.





