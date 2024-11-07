Sağlıklı diye tüketiliyordu ama gizli zararı ortaya çıktı: Meğer böbrekleri bitiriyormuş
Bamyanın suda bekletilmesiyle yapılan bamya suyu, kilo kaybı ve diyabet kontrolü gibi sağlık yararları nedeniyle popüler hale geldi. Lif içeriği nedeniyle bazı faydalar sağlasa da, bütün bamyanın kendisini tüketmek kadar besleyici olmayabilir. Bamya suyu tüketim, sindirim sorunları ve belirli ilaçlarla etkileşimler gibi potansiyel risklere neden olabilir.
Bamya suyu, son zamanlarda ilgi odağı haline gelen içeceklerden biri. İnce dilimlenmiş bamyanın bir bardak su içerisinden gece boyunca beketilmesiyle yapılan bu içecek, kilo kaybı, diyabet kontrolü, sindirim ve cilt görünümünün iyileştirilmesi için çok sayıda fayda vaat ediyor. Peki, bamya suyu vücut içinn gerçekten faydalı mı?