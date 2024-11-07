Sağlıklı diye tüketiliyordu ama gizli zararı ortaya çıktı: Meğer böbrekleri bitiriyormuş

Bamya suyu benzer faydalar sunar ve kilo kaybına yardımcı olduğu söylenir, ancak araştırmalar henüz bu iddiayı desteklememiştir. Bamya suyu ayrıca, mide ve ince bağırsaktaki peptik ülserlerle ilişkili mide asidini nötralize etmeye yardımcı olan, doğal olarak alkalin (asidik olmayan) olan bütün bamyanın sümüksü bileşeni olan mukus sayesinde sindirimi iyileştirmesiyle de bilinir. Bamya suyu da sindirimi destekler, ancak dikkate alınması gereken belirli riskler vardır.