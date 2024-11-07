Sağlıklı diye tüketiliyordu ama gizli zararı ortaya çıktı: Meğer böbrekleri bitiriyormuş

Bamyanın suda bekletilmesiyle yapılan bamya suyu, kilo kaybı ve diyabet kontrolü gibi sağlık yararları nedeniyle popüler hale geldi. Lif içeriği nedeniyle bazı faydalar sağlasa da, bütün bamyanın kendisini tüketmek kadar besleyici olmayabilir. Bamya suyu tüketim, sindirim sorunları ve belirli ilaçlarla etkileşimler gibi potansiyel risklere neden olabilir.

Sağlıklı diye tüketiliyordu ama gizli zararı ortaya çıktı: Meğer böbrekleri bitiriyormuş - 1

Bamya suyu, son zamanlarda ilgi odağı haline gelen içeceklerden biri. İnce dilimlenmiş bamyanın bir bardak su içerisinden gece boyunca beketilmesiyle yapılan bu içecek, kilo kaybı, diyabet kontrolü, sindirim ve cilt görünümünün iyileştirilmesi için çok sayıda fayda vaat ediyor. Peki, bamya suyu vücut içinn gerçekten faydalı mı?

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Sağlıklı diye tüketiliyordu ama gizli zararı ortaya çıktı: Meğer böbrekleri bitiriyormuş - 2

Bamya, lif açısınzan zengin bir sebze. Bu özelliğiyle sindirim sistemini düzenlemeye de yardımcı. Ancak bamyaları bir gece suda bekletip tüketmek besin değerinin kaybolmasına neden olabilir.

Sağlıklı diye tüketiliyordu ama gizli zararı ortaya çıktı: Meğer böbrekleri bitiriyormuş - 3

BAMYA SUYUNUN FAYDALARI

Sebzeli su son zamanlarda internet kullanıcılarının hayal gücünü ele geçirdi. Tarihsel olarak bamya bir dizi tarifte, cilt bakımında sıkılaştırıcı bir maddede ve diğer birçok amaç için kullanılmış olsa da, bitkisel suyu daha az duyulmuş veya daha yenidir.

Sağlıklı diye tüketiliyordu ama gizli zararı ortaya çıktı: Meğer böbrekleri bitiriyormuş - 4

Bamya çok eski zamanlardan beri diyabet tedavisinde kullanılıyor ve birçok çalışma açlık kan şekerini ve hemoglobin A1C seviyelerini düşürmedeki faydalarını kanıtladı.

Sağlıklı diye tüketiliyordu ama gizli zararı ortaya çıktı: Meğer böbrekleri bitiriyormuş - 5

Bamya ayrıca tokluk hissini, yağ bağlamayı iyileştiren ve kalori alımını azaltan diyet lifi ve proteinle doludur.

Sağlıklı diye tüketiliyordu ama gizli zararı ortaya çıktı: Meğer böbrekleri bitiriyormuş - 6

Bamya suyu benzer faydalar sunar ve kilo kaybına yardımcı olduğu söylenir, ancak araştırmalar henüz bu iddiayı desteklememiştir. Bamya suyu ayrıca, mide ve ince bağırsaktaki peptik ülserlerle ilişkili mide asidini nötralize etmeye yardımcı olan, doğal olarak alkalin (asidik olmayan) olan bütün bamyanın sümüksü bileşeni olan mukus sayesinde sindirimi iyileştirmesiyle de bilinir. Bamya suyu da sindirimi destekler, ancak dikkate alınması gereken belirli riskler vardır.

Sağlıklı diye tüketiliyordu ama gizli zararı ortaya çıktı: Meğer böbrekleri bitiriyormuş - 7

BAMYA SUYU TÜKETMENİN ZARARI VAR MI?

Bamya suyu çoğu insan için sorun yaratmaz, ancak sebzeye alerjisi olan bazı kişilerde alerjik reaksiyon gelişebilir.

Bamyada yüksek oranda fruktoz bulunması, hassas bağırsaklara sahip kişilerde sindirim sorunlarına neden olabilir.

Demlenmiş suyun size uygun olup olmadığından emin değilseniz, önce daha az miktarda deneyin.

Sağlıklı diye tüketiliyordu ama gizli zararı ortaya çıktı: Meğer böbrekleri bitiriyormuş - 8

Bamya suyu, böbrek taşı oluşumuna neden olabilen oksalatlar içerdiğinden böbrek taşı geçmişi olan kişiler için ideal değildir.

Çok fazla bamya suyu tüketmek, K vitamini içeriği nedeniyle kan inceltici ilaçlarla etkileşime girebilir," diye ekliyor.

Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir.

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