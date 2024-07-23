Sağlıklı diye yiyoruz, içiyoruz ama sivilce çıkarıyor! Herkesin mutfağına var: Vücudun yağ üretimini artırıyor
Sivilce, genellikle ciltteki yağ bezlerinin tıkanması sonucu oluşan ve genellikle yüz, boyun, sırt, göğüs gibi bölgelerde görülen küçük iltihaplı veya iltihapsız kabarcıklardır. Cildin yağlı olduğu bölgelerde daha sık görülür. Sivilceler, genellikle ergenlik döneminde hormonların etkisiyle ortaya çıkarlar, ancak yetişkinlerde de görülebilirler. Tükettiğiniz bazı besinler de sivilce oluşumunu tetikleyebiliyor. İşte sivilceyi artırma ihtimali olan o besinler...
Sivilceler sadece ergenlik döneminde değil, yetişkinlik döneminde de ortaya çıkabilir. Cildinizdeki sivilce oluşumu tetikleyen pek çok sebep bulunur.
Cilt üzerinde bulunan yağ bezleri (sebaseous bezler), ciltteki yağın (sebum) üretimini düzenler. Bu bezler aşırı yağ üretirse, gözenekler tıkanabilir ve sivilce oluşabilir.
Kıl Köklerinin Tıkanması: Cilt yüzeyindeki kıl kökleri zamanla tıkanabilir. Bu tıkanma sonucunda ciltte yağ birikir ve sivilce oluşabilir.