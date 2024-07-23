Sağlıklı diye yiyoruz, içiyoruz ama sivilce çıkarıyor! Herkesin mutfağına var: Vücudun yağ üretimini artırıyor

Sivilce, genellikle ciltteki yağ bezlerinin tıkanması sonucu oluşan ve genellikle yüz, boyun, sırt, göğüs gibi bölgelerde görülen küçük iltihaplı veya iltihapsız kabarcıklardır. Cildin yağlı olduğu bölgelerde daha sık görülür. Sivilceler, genellikle ergenlik döneminde hormonların etkisiyle ortaya çıkarlar, ancak yetişkinlerde de görülebilirler. Tükettiğiniz bazı besinler de sivilce oluşumunu tetikleyebiliyor. İşte sivilceyi artırma ihtimali olan o besinler...

Sağlıklı diye yiyoruz, içiyoruz ama sivilce çıkarıyor! Herkesin mutfağına var: Vücudun yağ üretimini artırıyor - 1

Sivilceler sadece ergenlik döneminde değil, yetişkinlik döneminde de ortaya çıkabilir. Cildinizdeki sivilce oluşumu tetikleyen pek çok sebep bulunur.

Cilt üzerinde bulunan yağ bezleri (sebaseous bezler), ciltteki yağın (sebum) üretimini düzenler. Bu bezler aşırı yağ üretirse, gözenekler tıkanabilir ve sivilce oluşabilir.

Kıl Köklerinin Tıkanması: Cilt yüzeyindeki kıl kökleri zamanla tıkanabilir. Bu tıkanma sonucunda ciltte yağ birikir ve sivilce oluşabilir.

SAĞLIK HABERLERİ

Sağlıklı diye yiyoruz, içiyoruz ama sivilce çıkarıyor! Herkesin mutfağına var: Vücudun yağ üretimini artırıyor - 2

Ciltte bulunan Propionibacterium acnes gibi bakteriler, yağlı ortamda çoğalabilir ve sivilce oluşumunu tetikleyebilir.

Ergenlik dönemi, hamilelik, adet dönemi gibi hormonlardaki değişiklikler, yağ bezlerinin aktivitesini etkileyebilir ve sivilce oluşumuna katkıda bulunabilir.

Sağlıklı diye yiyoruz, içiyoruz ama sivilce çıkarıyor! Herkesin mutfağına var: Vücudun yağ üretimini artırıyor - 3

Ailede sivilce geçmişi olan bireylerde sivilce riski daha yüksek olabilir.

Stres altında olan kişilerde kortizol gibi hormonların salgılanması artabilir ve bu da sivilce oluşumunu tetikleyebilir.

Sağlıklı diye yiyoruz, içiyoruz ama sivilce çıkarıyor! Herkesin mutfağına var: Vücudun yağ üretimini artırıyor - 4

Cilt tipine uygun olmayan veya yağlı ürünler kullanmak, gözenekleri tıkayarak sivilce oluşumuna yol açabilir.

Sağlıklı diye yiyoruz, içiyoruz ama sivilce çıkarıyor! Herkesin mutfağına var: Vücudun yağ üretimini artırıyor - 5

Sivilce oluşumunu etkileyen bu faktörlerin kombinasyonu kişiden kişiye değişebilir. Cilt bakımı, sağlıklı beslenme ve stresten kaçınma gibi önlemler alarak sivilce oluşumunu azaltabilir veya kontrol altında tutabilirsiniz.

Sağlıklı diye yiyoruz, içiyoruz ama sivilce çıkarıyor! Herkesin mutfağına var: Vücudun yağ üretimini artırıyor - 6

Beslenme ve sivilce arasındaki bağlantı, uzmanlar arasında devam eden araştırmaların karmaşık bir konusudur.

Sağlıklı diye yiyoruz, içiyoruz ama sivilce çıkarıyor! Herkesin mutfağına var: Vücudun yağ üretimini artırıyor - 7

Ancak beslenme ve sivilce arasındaki ilişki kişiden kişiye farklılık gösterebilir; bu nedenle dikkate alınması gereken bazı önemli noktalar şunlardır:

Sağlıklı diye yiyoruz, içiyoruz ama sivilce çıkarıyor! Herkesin mutfağına var: Vücudun yağ üretimini artırıyor - 8

YÜKSEK GLİSEMİK İNDEKSLİ GIDALAR

Bazı çalışmalar, yüksek glisemik indeksi olan bazı gıdaların (şekerli atıştırmalıklar, beyaz ekmek, işlenmiş gıdalar ve soda gibi) insülin seviyelerini ve iltihaplanmayı artırarak sivilceye katkıda bulunabileceğini öne sürmektedir.

Sağlıklı diye yiyoruz, içiyoruz ama sivilce çıkarıyor! Herkesin mutfağına var: Vücudun yağ üretimini artırıyor - 9

Kan şekeri seviyenizi hızla artıran gıdalar insülin üretimini uyarabilir, bu da yağ üretiminin artmasına ve ciltte iltihaplanmaya yol açarak sivilcelerin kötüleşmesine neden olabilir.

Sağlıklı diye yiyoruz, içiyoruz ama sivilce çıkarıyor! Herkesin mutfağına var: Vücudun yağ üretimini artırıyor - 10

BESLENME EKSİKLİKLERİ

Çinko, omega-3 yağ asitleri ve antioksidanlar gibi bazı besin maddelerinin yetersiz alımı cilt sağlığını bozabilir ve akneye katkıda bulunabilir.

Sağlıklı diye yiyoruz, içiyoruz ama sivilce çıkarıyor! Herkesin mutfağına var: Vücudun yağ üretimini artırıyor - 11

SÜT ÜRÜNLERİ

Dr. Bhagyashree'ye göre, “Süt ürünleri ve sivilce arasındaki bağlantı bir araştırma ve tartışma konusu olmuştur. Bunun çeşitli faktörlerden kaynaklandığı düşünülmektedi

Sağlıklı diye yiyoruz, içiyoruz ama sivilce çıkarıyor! Herkesin mutfağına var: Vücudun yağ üretimini artırıyor - 12

Hormonal Etki: Süt, insülin benzeri büyüme faktörü 1 veya IGF-1 gibi hormonlar içerir ve bu hormonlar ciltteki yağ bezlerini potansiyel olarak uyararak sivilceye yol açabilir.

Sağlıklı diye yiyoruz, içiyoruz ama sivilce çıkarıyor! Herkesin mutfağına var: Vücudun yağ üretimini artırıyor - 13

Alerjiler veya Hassasiyetler: Bazı insanlar Süt ürünlerindeki bileşenlere karşı hassasiyetiniz veya alerjiniz olabilir, bu da sivilce veya cilt tahrişine yol açabilir."

Sağlıklı diye yiyoruz, içiyoruz ama sivilce çıkarıyor! Herkesin mutfağına var: Vücudun yağ üretimini artırıyor - 14

YAĞLI VE KIZARMIŞ YİYECEKLER

Doymuş ve trans yağlar açısından yüksek diyetler vücuttaki hormon seviyelerini ve inflamasyonu etkileyebilir, bu da akne gelişimine katkıda bulunabilir.

Sağlıklı diye yiyoruz, içiyoruz ama sivilce çıkarıyor! Herkesin mutfağına var: Vücudun yağ üretimini artırıyor - 15

Her kişinin yiyecek ve sivilceye tepkisi büyük ölçüde değişebilir. Bazı kişiler belirli yiyeceklerden kaçınarak ciltlerinde iyileşme fark edebilirken bazıları herhangi bir değişiklik yaşamayabilir.


Sağlıklı diye yiyoruz, içiyoruz ama sivilce çıkarıyor! Herkesin mutfağına var: Vücudun yağ üretimini artırıyor - 16

Genel olarak beslenme sivilce gelişiminde önemli bir rol oynar; ayrıca genetik, hormonal dalgalanmalar, cilt bakımı rutinleri ve çevresel değişiklikler gibi diğer faktörleri de dikkate almak önemlidir.

Sağlıklı diye yiyoruz, içiyoruz ama sivilce çıkarıyor! Herkesin mutfağına var: Vücudun yağ üretimini artırıyor - 17

Bir dermatolog veya sağlık uzmanıyla çalışmak, sağlıklı bir cilt için hangi faktörler üzerinde çalışılması gerektiği konusunda yardımcı olabilir.

DAHA FAZLA GÖSTER