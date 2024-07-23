Sağlıklı diye yiyoruz, içiyoruz ama sivilce çıkarıyor! Herkesin mutfağına var: Vücudun yağ üretimini artırıyor

Sivilceler sadece ergenlik döneminde değil, yetişkinlik döneminde de ortaya çıkabilir. Cildinizdeki sivilce oluşumu tetikleyen pek çok sebep bulunur.



Cilt üzerinde bulunan yağ bezleri (sebaseous bezler), ciltteki yağın (sebum) üretimini düzenler. Bu bezler aşırı yağ üretirse, gözenekler tıkanabilir ve sivilce oluşabilir.



Kıl Köklerinin Tıkanması: Cilt yüzeyindeki kıl kökleri zamanla tıkanabilir. Bu tıkanma sonucunda ciltte yağ birikir ve sivilce oluşabilir.