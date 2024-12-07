Sağlıklı kilo alımını destekliyor, metabolizmayı düzenliyor: 7 yaratıcı ipucu sağlıklı vücudun anahtarı

YATMADAN ÖNCE SAĞLIKLI YAĞLAR TÜKETİN

Gününüzü sadece çayla veya kahveyle sonlandırmak yerine, bir avuç fındık gibi küçük bir porsiyon sağlıklı yağ ekleyin. Bu, vücudunuza gece boyunca kas onarımını ve büyümesini besleyen yavaş sindirilen kaloriler sağlar.

Sağlıklı yağlar ayrıca metabolizmayı kontrol eden hormonları düzenlemeye yardımcı olarak vücudunuzun daha akıllıca çalışmasını sağlar.