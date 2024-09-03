Sağlıklı vücudun sinyalleri! Organlarınızın iyi çalıştığını gösteren 10 ipucu
Sağlıklı kalmak sadece iyi hissetmekten daha fazlasıdır. Vücudumuz genellikle her şeyin iyi çalıştığına dair ince sinyaller gönderir. Bu işaretleri bilmek bize sağlığımız konusunda güven verebilir ve vücudumuzu korumamıza yardımcı olabilir. İşte sağlıklı bir insan olduğumuzu gösteren 10 basit işaret.
1- SAĞLIKLI BÖBREKLERİN İŞARETİ
İyi sağlığın en belirgin işaretlerinden biri idrarın rengidir.
Berrak veya açık sarı idrar genellikle iyi su içtiğimizi ve böbreklerimizin düzgün çalıştığını gösterir.