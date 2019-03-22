Beyaz undan kaçının: Beyaz ve rafine gıda insülin salgısını artırırken, karaciğer yağlanması ve obeziteye neden oluyor. Bu durum damar sertliği, kalp hastalıkları, diyabet ve kanser riskini artırıyor. Karbonhidrat yerine günde en az bir porsiyon sebze ve iki porsiyon meyve tüketmeye çalışın. Ancak gut hastalığı olanlar aşırı protein tüketiminden (et, kurubaklagil, kuru sebze), diyabet hastaları da aşırı şekerli meyvelerden uzak durmalı. Üzüm ve muz yerine yeşil elma ve kiviyi tercih edebilirsiniz. Nar suyu gibi sıkılmış meyve suları karaciğer yağlanması ve şekerin yükselmesine neden olabildiğinden aşırısından kaçının.