Sağlıksız bağırsakların 6 uyarı işareti Aynada yüzünüzü kontrol edin

HORMONAL DEĞİŞİKLİK

İştahınız vücudunuzun içine girenlerle çok ilgilidir. Ghrelin (açlık hormonu), leptin (tokluk sinyali) gibi birden fazla hormonu içeren ince ayarlı bir sistemdir, ve kortizol. Bu hormonlar bağırsaktan gelen sinyallere büyük ölçüde güvenir. Bağırsağınız iltihaplanırsa ve zararlı bakterilerle aşırı yüklenirse, vücudun doğal dengesini bozabilir.

Vücut besin açlığı hissedebilir ve doğal olmayan yüksek açlık seviyelerini zorlayabilir. Bu tür dalgalanmaları görmezden gelmek uzun vadeli hormonal bozukluklara, ruh hali dengesizliğine veya kronik sindirim sorunlarına yol açabilir.





