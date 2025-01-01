Sağlıkta yükselen tehdit: Uzmanlar insan bedenindeki görünmez tehlike için uyarıyor!
Hava, su ve insan vücudu giderek mikroplastiklerle doluyor. Ancak bilim insanları, bu minik plastik parçacıkların sağlık üzerindeki etkilerini henüz tam olarak çözemedi. Ancak araştırmacılar, insanların organlarında bulunan mikroplastiklerin, lezyonlar, rahim ağzı kanseri ve diğer hastalıklar gibi sağlık sorunlarıyla "endişe verici bağlantıları" olduğunu ileri sürüyor.
Mikroplastikler artık sadece çevresel bir sorun değil. Uzmanlar, insan vücuduna kadar giren bu küçük parçacıkların sağlık üzerinde ciddi etkiler yaratabileceğini söylüyor.