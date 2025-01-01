Sağlıkta yükselen tehdit: Uzmanlar insan bedenindeki görünmez tehlike için uyarıyor!

2040'DA İKİ KATINA ÇIKACAK

Beş milimetreden küçük bu plastik parçacıkları, içme sularında, soluduğumuz havada ve hatta kalp ve cinsel organlarımızda dahi bulunuyor.

Bilim insanları, çevresel plastik kirliliğinin 2040 yılına kadar iki katına çıkacağını tahmin ediyor. Ancak bu yaygın kirliliğin vücuda olan tam etkileri hâlâ belirsizliğini koruyor.