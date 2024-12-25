Sahte pekmez nasıl anlaşılır? Bir kaşığını suyla karıştırın
Kış mevsimi geldiğinde tüketimi artan ve sağlığa pek çok faydası bulunan pekmezin organik diye sahtesi satılıyor. Sahte pekmezi gerçek pekmezle ayırt etmek zor olsa da bunun için birkaç yöntem var. Peki, sahte pekmez nasıl anlaşılır?
Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında olan ve kış mevsimi geldiğinde tüketimi artan pekmez, muhteşem bir C vitamini kaynağıdır. Pekmez doğal şeker içeriğiyle vücuda enerji verir. Demir minerali içerir ve demir eksikliği riskini azaltır.