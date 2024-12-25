Sahte pekmez nasıl anlaşılır? Bir kaşığını suyla karıştırın

Kış mevsimi geldiğinde tüketimi artan ve sağlığa pek çok faydası bulunan pekmezin organik diye sahtesi satılıyor. Sahte pekmezi gerçek pekmezle ayırt etmek zor olsa da bunun için birkaç yöntem var. Peki, sahte pekmez nasıl anlaşılır?

Sahte pekmez nasıl anlaşılır? Bir kaşığını suyla karıştırın - 1

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında olan ve kış mevsimi geldiğinde tüketimi artan pekmez, muhteşem bir C vitamini kaynağıdır. Pekmez doğal şeker içeriğiyle vücuda enerji verir. Demir minerali içerir ve demir eksikliği riskini azaltır.

SAĞLIK HABERLERİ

Sahte pekmez nasıl anlaşılır? Bir kaşığını suyla karıştırın - 2

Pekmez, yüksek miktarda antioksidan kaynapıdır. Bu antioksidanlar serbest radikallerle savaşarak hücresel hasarı azaltabilir.

Sahte pekmez nasıl anlaşılır? Bir kaşığını suyla karıştırın - 3

En güçlü C vitamini kaynaklarından biri olan pekmez, bağırsak harekerlerini de düzeler. Pekmez, kemik sağlığı için önemli olan mineralleri içerebilir. Özellikle kalsiyum ve fosfor bulunur.

Sahte pekmez nasıl anlaşılır? Bir kaşığını suyla karıştırın - 4

Pekmezin kan yapıcı etkisi vardır. Ancak pekmezin faydalarından yararlanmak için organik pekmezleri tüketmek gerekir.

Sahte pekmez nasıl anlaşılır? Bir kaşığını suyla karıştırın - 5

Piyasada pek çok sahte pekmez yer alıyor ve bu sahte pekmezler sağlığı ciddi anlamda tehdit ediyor. Peki, sahte pekmez nasıl anlaşılır?

Sahte pekmez nasıl anlaşılır? Bir kaşığını suyla karıştırın - 6

BİR KAŞIK PEKMEZİ DÖKÜN

Tat, kıvam ve kokusuyla pekmezin gerçekliğini tespit etmekte zorlanıyorsanız, basit bir test yaparak gerçek ve sahte pekmezi ayırt edebilirsiniz. Bu test için bir kaşık pekmezi bir bardağa dökün.

Sahte pekmez nasıl anlaşılır? Bir kaşığını suyla karıştırın - 7

Eğer suyla temas ettiğinde pekmez rengi suya karışıyor ve pekmez suyla rahatça karışıyorsa, bu pekmezin kaliteli ve organik olduğunu gösterebilir.

Ancak, su eklerken pekmez su ile karışmıyorsa ve pekmez bardağın dibinde kalıyorsa, bu pekmezin organik ve gerçek bir pekmez olmadığını işaret edebilir.

Sahte pekmez nasıl anlaşılır? Bir kaşığını suyla karıştırın - 8

PEKMEZ ÇEŞİTLERİ

Başta dut pekmezi olmak üzere andız, keçiboynuzu, üzüm, harnup ve karadut pekmezi olmak üzere pekmezin sık tüketilen çeşitleri vardır.

Andız pekmezi: Andız pekmezi bronşite iyi gelen, vücudu toksinlerden arındıran, saç dökülmesini önlemeye yardımcı olan, kan dolaşımına katkı sağlayan ve ödem attıran bir pekmez türüdür.

Keçiboynuzu pekmezi: Soğuk algınlığı etkilerini azaltarak vücudun direncini artıran, enerji ve güç veren, sindirim sistemini iyileştiren bir besin olan keçiboynuzu pekmezi diş etlerini de besler.


Sahte pekmez nasıl anlaşılır? Bir kaşığını suyla karıştırın - 9

Üzüm pekmezi: Üzüm pekmezi depresyona iyi gelir, kemikleri güçlendirir, tansiyonu düzenler ve bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.

Harnup pekmezi: Ağırlıklı olarak kalp ve damar hastalıkları üzerinde etkili olan harnup pekmezi, kolesterol seviyesini düşürerek kan basıncını düzenler.

Karadut pekmezi: Karadut pekmezi de vücuda enerji vererek vücudun hastalıklarla mücadele etmesini sağlamak için kişiye enerji verir, enfeksiyonları temizler, ağız yaralarını giderir.

Sahte pekmez nasıl anlaşılır? Bir kaşığını suyla karıştırın - 10

PEKMEZİN ZARARI VAR MI?

Rafine şeker konusunda iyi bir örnek olan pekmez, özellikle diyabet hastalarının dikkatli tüketmesi gereken bir besindir.

Sahte pekmez nasıl anlaşılır? Bir kaşığını suyla karıştırın - 11

Yüksek şeker içeriği nedeniyle fazla tüketilmesi diyabet hastalarını olumsuz etkileyebilir. Ayrıca pekmez dışkı sorunlarıyla birlikte ishale de sebebiyet verebilir.

İrritabl bağırsak sendromu veya diğer sindirim problemleri yaşayan kişiler de pekmezi tüketirken dikkatli olmalıdır.

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