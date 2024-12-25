Sahte pekmez nasıl anlaşılır? Bir kaşığını suyla karıştırın

PEKMEZ ÇEŞİTLERİ

Başta dut pekmezi olmak üzere andız, keçiboynuzu, üzüm, harnup ve karadut pekmezi olmak üzere pekmezin sık tüketilen çeşitleri vardır.



Andız pekmezi: Andız pekmezi bronşite iyi gelen, vücudu toksinlerden arındıran, saç dökülmesini önlemeye yardımcı olan, kan dolaşımına katkı sağlayan ve ödem attıran bir pekmez türüdür.



Keçiboynuzu pekmezi: Soğuk algınlığı etkilerini azaltarak vücudun direncini artıran, enerji ve güç veren, sindirim sistemini iyileştiren bir besin olan keçiboynuzu pekmezi diş etlerini de besler.





