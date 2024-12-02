Salatalık çekirdeklerini sakın temizlemeyin: Gizli bir süper kahramanmış

KABIZLIĞI ÖNLER

Salatalık mineraller, enerji, protein ve vitaminler açısından zengindir ve çekirdekleri vücut üzerinde serinletici bir etkiye sahiptir. Ayrıca, bol miktarda lif içerdiğinden kabızlığı önlemeye de yardımcı olabilir.

Yanma hissi ve aralıklı ateşlerden kurtulmak için kullanılır. Ayrıca lif ve karbonhidrat açısından da zengindir. Ayrıca susuzluğu giderir ve yaz aylarında diyetinize faydalı bir katkıdır.