Salatalık çekirdeklerini sakın temizlemeyin: Gizli bir süper kahramanmış
Salatalık tohumlarının kalsiyum emilimini artıran ve böylece kemik sağlığını iyileştiren besinler ve peptitler açısından zengin olduğu bulunmuştur. Özellikle menopoz sonrası kadınlar için faydalıdır, osteoporoz ve osteoartrit gibi kemik hastalıklarını önlemenin doğal bir yolunu sunarlar. Ek olarak, kabızlığı ve susuzluğu önlemeye yardımcı olurlar. İşte salatalığın vücut için gizli bir süper besin olmasının nedeni.
Sadece salatalık değil, salatalık tohumları osteoporoz ve osteoartrit gibi belirli kemik hastalıklarıyla savaşmak için onları gizli bir silah haline getiren çok sayıda besin içerir. Geleneksel olarak Çin tıbbında kullanılan salatalık tohumları, özellikle menopoz sonrası kadınlarda bir dizi kemik sorununu çözebilir.