Samanlıkta saklanıp teröristlerden kurtuldu, profesör oldu

Köydekilerin panik halinde gençleri bahçe, ahır gibi yerlere gizlediğini ifade eden Teğin, annesinin de kendisini ve ailenin gençlerini samanlığa sakladığını dile getirdi.

Teğin, samanlıkla evleri arasında bir geçiş bulunduğunu anlatarak, "Bu geçişi buğday çuvallarıyla kapatan annem yarım saatte bir gelip iyi olup olmadığımıza bakıyordu. Akşam 20.25`ten sabah 07.00`ye kadar burada saklandık. Teröristler sabah köyden ayrılınca da samanlıktan çıktık" diye konuştu.