Şampuanların içindeki bu maddeye dikkat! 1 kez kullanmak bile tutam tutam saç döküyor, egzamayı tetikliyor
Saç derinizi temizlemek ve saçlarınızın daha bakımlı görünmesini sağlamak için şampuan, saç kremi, saç maskesi gibi ürünlerden faydalanırsınız. Özellikle saç derisindeki yağ, kir gibi kalıntıları arındırmak için şampuana ihtiyaç duyarsınız. Ancak piyasada bulunan pek çok şampuan saçınıza zarar verebilir, saç dökülmesini tetikleyebilir. Çünkü bu şampuanların içerisindeki bazı maddeler saç köklerine zarar veriyor. Bu sebeple şampuan alırken mutlaka içeriğini kontrol etmek gerekiyor.
Saç tipinize uygun olmayan bir şampuan kullanmak (örneğin, yağlı saçlar için nemlendirici şampuan kullanmak) saçınıza zarar verebilir.