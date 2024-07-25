Şampuanların içindeki bu maddeye dikkat! 1 kez kullanmak bile tutam tutam saç döküyor, egzamayı tetikliyor

5.KOKULAR

Şampuanlardaki kokular zararsız görünebilir ancak birçok sentetik koku, saç derisini tahriş edebilecek ve saçları zayıflatabilecek kimyasallar içerir.



Hatta bazı kişilerde bu kokulara karşı alerjik reaksiyonlar gelişebilir ve bu da saç dökülmesine neden olabilir.



Saç derisi tahrişi ve saç dökülmesi riskini en aza indirmek için kokusuz veya doğal kokulu şampuanlar kullanmayı düşünün.