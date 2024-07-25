Şampuanların içindeki bu maddeye dikkat! 1 kez kullanmak bile tutam tutam saç döküyor, egzamayı tetikliyor

Saç derinizi temizlemek ve saçlarınızın daha bakımlı görünmesini sağlamak için şampuan, saç kremi, saç maskesi gibi ürünlerden faydalanırsınız. Özellikle saç derisindeki yağ, kir gibi kalıntıları arındırmak için şampuana ihtiyaç duyarsınız. Ancak piyasada bulunan pek çok şampuan saçınıza zarar verebilir, saç dökülmesini tetikleyebilir. Çünkü bu şampuanların içerisindeki bazı maddeler saç köklerine zarar veriyor. Bu sebeple şampuan alırken mutlaka içeriğini kontrol etmek gerekiyor.

Şampuanların içindeki bu maddeye dikkat! 1 kez kullanmak bile tutam tutam saç döküyor, egzamayı tetikliyor - 1

Saç tipinize uygun olmayan bir şampuan kullanmak (örneğin, yağlı saçlar için nemlendirici şampuan kullanmak) saçınıza zarar verebilir.

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Şampuanların içindeki bu maddeye dikkat! 1 kez kullanmak bile tutam tutam saç döküyor, egzamayı tetikliyor - 2

Ayrıca çok sık saç yıkamak da saç köklerine ciddi zarar verebilir. Ancak şampuanların içerisinde bulunan bazı kimyasallar da saç köklerine zamanla zarar verebiliyor.

Şampuanların içindeki bu maddeye dikkat! 1 kez kullanmak bile tutam tutam saç döküyor, egzamayı tetikliyor - 3

Sağlıklı saçlara sahip olabilmek için dikkat etmeniz gereken pek çok şey var. Günlük alışkanlıklarınız ve saç bakımınız için kullandığınız ürünler saç sağlığını doğrudan etkiler.

Şampuanların içindeki bu maddeye dikkat! 1 kez kullanmak bile tutam tutam saç döküyor, egzamayı tetikliyor - 4

Sağlıklı saçlara sahip olabilmek için mutlaka dengeli ve düzenli beslenmelisiniz. Saçlarınızı boya gibi kimyasal işlemlerden uzak tutmalısınız ve en önemlisi de saçlarınız için doğru ürünü seçmelisiniz.

Şampuanların içindeki bu maddeye dikkat! 1 kez kullanmak bile tutam tutam saç döküyor, egzamayı tetikliyor - 5

Kuru, karma, hassas ve yağlı olmak üzere pek çok saç tipi bulunur. Mutlaka kullandığınız her ürün saçlarınızla uyum sağlamalıdır. Özellikle şampuanlar ve saç kremlerini dikkat etmeniz gereken en önemli noktalardan biri.

Şampuanların içindeki bu maddeye dikkat! 1 kez kullanmak bile tutam tutam saç döküyor, egzamayı tetikliyor - 6

Doğru olmayan ve içeriği kimyasallarla dolu olan şampuanlar saçlarınıza kökten uca zarar verir. ken son derece dikkatli olmanız gerekir.

Şampuanların içindeki bu maddeye dikkat! 1 kez kullanmak bile tutam tutam saç döküyor, egzamayı tetikliyor - 7

Kepek, egzama, kuruluk, dökülme gibi pek çok saç sorununun ortaya çıkmasına sebep olur. Bu sebeple şampuan seçimi yapar

Şampuanların içindeki bu maddeye dikkat! 1 kez kullanmak bile tutam tutam saç döküyor, egzamayı tetikliyor - 8

1. SÜLFATLAR

Sülfatlar, temiz saçla ilişkilendirdiğimiz o lüks köpüğü yaratmak için birçok şampuanda yaygın olarak bulunan yüzey aktif maddelerdir. Kiri ve yağı çıkarmada etkili olsalar da sülfatlar saç derisindeki doğal yağları da sıyırarak saçları kuru ve kırılgan hale getirebilir.

Şampuanların içindeki bu maddeye dikkat! 1 kez kullanmak bile tutam tutam saç döküyor, egzamayı tetikliyor - 9

Zamanla bu, saç gövdesini zayıflatabilir ve saç dökülmesine katkıda bulunabilir. Sert kimyasallar olmadan temizleyen sülfatsız şampuanları arayın.

Şampuanların içindeki bu maddeye dikkat! 1 kez kullanmak bile tutam tutam saç döküyor, egzamayı tetikliyor - 10

2. PARABENLER

Parabenler, şampuan gibi kişisel bakım ürünlerinin raf ömrünü uzatmak için kullanılan sentetik koruyuculardır. Araştırmalar parabenlerin hormonal dengeyi bozarak saç dökülmesine yol açabileceğini göstermiştir.

Şampuanların içindeki bu maddeye dikkat! 1 kez kullanmak bile tutam tutam saç döküyor, egzamayı tetikliyor - 11

Alternatif koruyucular kullanan veya "doğal" veya "organik" olarak etiketlenen paraben içermeyen şampuanları tercih etmek en iyisidir.

Şampuanların içindeki bu maddeye dikkat! 1 kez kullanmak bile tutam tutam saç döküyor, egzamayı tetikliyor - 12

3. FORMALDEHİT

DMDM hidantoin ve Diazolidinil üre gibi formaldehit salgılayan koruyucular bazen bakteri üremesini önlemek için şampuanlara eklenir.

Şampuanların içindeki bu maddeye dikkat! 1 kez kullanmak bile tutam tutam saç döküyor, egzamayı tetikliyor - 13

Bu kimyasallar suyla temas ettiğinde formaldehit açığa çıkarabilir ve formaldehit maruziyeti saçın incelmesi ve saç derisinin tahriş olmasıyla ilişkilendirilmiştir. Formaldehit salgılayan maddeler içermeyen şampuanları seçin.

Şampuanların içindeki bu maddeye dikkat! 1 kez kullanmak bile tutam tutam saç döküyor, egzamayı tetikliyor - 14

4. SİLİKONLAR

Silikonlar saça ipeksi, pürüzsüz bir doku kazandırmak için şampuanlarda sıklıkla kullanılır. Saçınızın geçici olarak sağlıklı ve parlak görünmesini sağlarken, aynı zamanda saç derisinde birikerek saç foliküllerini tıkayabilir ve sağlıklı saç büyümesini engelleyebilirler.

Şampuanların içindeki bu maddeye dikkat! 1 kez kullanmak bile tutam tutam saç döküyor, egzamayı tetikliyor - 15

Saç derinizin temiz kalmasını ve saçlarınızın özgürce uzamasını sağlamak için silikon içermeyen şampuanları tercih edin.

Şampuanların içindeki bu maddeye dikkat! 1 kez kullanmak bile tutam tutam saç döküyor, egzamayı tetikliyor - 16

5.KOKULAR

Şampuanlardaki kokular zararsız görünebilir ancak birçok sentetik koku, saç derisini tahriş edebilecek ve saçları zayıflatabilecek kimyasallar içerir.

Hatta bazı kişilerde bu kokulara karşı alerjik reaksiyonlar gelişebilir ve bu da saç dökülmesine neden olabilir.

Saç derisi tahrişi ve saç dökülmesi riskini en aza indirmek için kokusuz veya doğal kokulu şampuanlar kullanmayı düşünün.

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