Sarı nokta hastalığına iyi geliyormuş! "Süper meyve" her derde deva

Düşük kalorili yapısı ile kilo kontrolüne yardımcı olan bu süper meyve, kan şekerinin dengelenmesine de destek sağlıyor. Aronya, hem taze meyve olarak hem de meyve suyu, reçel veya takviye gıda formunda tüketilerek sağlığa katkı sunuyor. Besleyici özellikleri ile aronya, sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek isteyenler için ideal bir seçenek.