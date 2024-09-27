Sarı nokta hastalığına iyi geliyormuş! "Süper meyve" her derde deva
Balıkesir'in Erdek ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan bir kadın girişimci, kendi imkanlarıyla aronya meyvesi üretimine başladı. Dünyada "süper meyve" olarak bilinen aronya sağlık için de faydalı. Koyu mor veya siyah renkte tatlı-tart meyvelere sahip olan aronya, kalp damar hastalıklarından Parkinson ve Alzheimer'a kadar pek çok sağlık sorununa iyi geliyor.
Aronya dünyada "süper meyve" olarak biliniyor. Türkiye'de de yetişen aronta tam bir şifa kaynağı.