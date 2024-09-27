Sarı nokta hastalığına iyi geliyormuş! "Süper meyve" her derde deva

Balıkesir'in Erdek ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan bir kadın girişimci, kendi imkanlarıyla aronya meyvesi üretimine başladı. Dünyada "süper meyve" olarak bilinen aronya sağlık için de faydalı. Koyu mor veya siyah renkte tatlı-tart meyvelere sahip olan aronya, kalp damar hastalıklarından Parkinson ve Alzheimer'a kadar pek çok sağlık sorununa iyi geliyor.

Sarı nokta hastalığına iyi geliyormuş! "Süper meyve" her derde deva - 1

Aronya dünyada "süper meyve" olarak biliniyor. Türkiye'de de yetişen aronta tam bir şifa kaynağı.

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Sarı nokta hastalığına iyi geliyormuş! "Süper meyve" her derde deva - 2

Ankara'da yaşayan Kimya Yüksek Mühendisi Elif Ünver'in girişimiyle, Erdek'e bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde satın aldığı arazide aronya ekimi gerçekleştirildi.

Sarı nokta hastalığına iyi geliyormuş! "Süper meyve" her derde deva - 3

Yaklaşık dört dönüm araziye ekilen aronya bitkisinden geçen yıl bir ton mahsul alındığını belirten Elif Ünver, bu yıl iki ton meyve elde etmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Erdek ve Kapıdağ Yarımadası'nda kültüre alınmış tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği açısından öncü kabul edilebilecek bu girişim, Kapıdağ Yarımadası'nın ekolojik ve bitki çeşitliliği açısından ayrıca tarıma elverişli olduğunun bir katını olabilecek nitelikte.

Sarı nokta hastalığına iyi geliyormuş! "Süper meyve" her derde deva - 4

Ankara'dan gelerek Erdek'te arazi satın alıp aronya tarımı yapan Elif Ünver, bu girişimin Erdekli çiftçiler için de motivasyon kaynağı olması gerektiğini belirtti.

Her türlü ekipmana ve imkana sahip çiftçilerin de bu tarz kazançlı yatırımlara yönelmesi gerektiğini vurgulayan Ünver, aronya bitkisi hakkında açıklamalarda bulundu:


Sarı nokta hastalığına iyi geliyormuş! "Süper meyve" her derde deva - 5

"Güçlü bir antioksidan olan aronya, serbest radikalleri temizleyerek toksinleri vücuttan atar, hücreleri yeniler, kanser hücreleriyle savaşır ve bazı türlerini yok eder. Ayrıca Parkinson ve Alzheimer hastalıklarının ilerlemesini durdurduğu, kalp ve damar rahatsızlıklarını tedavi ettiği ve sarı nokta hastalığına iyi geldiği bilinmektedir. Artık bu şifalı bitkinin üretimi ilçemizde de yapılmaktadır" dedi.

Sarı nokta hastalığına iyi geliyormuş! "Süper meyve" her derde deva - 6

SÜPER MEYVE ARONYA

Aronya, sağlık faydaları ile öne çıkan ve "süper meyve" olarak adlandırılan bir meyve olarak dikkat çekiyor. Antioksidan özellikleri, bağışıklık sistemini destekleme yeteneği ve kalp sağlığına olan katkıları ile aronya, son yıllarda popülaritesini artırdı.

Sarı nokta hastalığına iyi geliyormuş! "Süper meyve" her derde deva - 7

Yüksek oranda antioksidan içeren aronya, hücre hasarını önleyerek yaşlanmayı geciktirmeye yardımcı oluyor. Özellikle antosiyaninler ve flavonoidler gibi bileşenler, sağlıklı yaşamın temelini oluşturan önemli unsurlar arasında yer alıyor.

Sarı nokta hastalığına iyi geliyormuş! "Süper meyve" her derde deva - 8

Aronya, C vitamini zenginliği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Aynı zamanda kalp hastalıkları riskini azaltmaya yardımcı olabilecek bileşenler de barındırıyor.


Sarı nokta hastalığına iyi geliyormuş! "Süper meyve" her derde deva - 9

Lif içeriği ile sindirim sistemini destekleyen aronya, kabızlık sorunlarını önlemekte etkili. Göz sağlığına katkıda bulunan lutein ve zeaksantin gibi karotenoidler içeren aronya, iltihap önleyici özellikleriyle de dikkat çekiyor.

Sarı nokta hastalığına iyi geliyormuş! "Süper meyve" her derde deva - 10

Düşük kalorili yapısı ile kilo kontrolüne yardımcı olan bu süper meyve, kan şekerinin dengelenmesine de destek sağlıyor. Aronya, hem taze meyve olarak hem de meyve suyu, reçel veya takviye gıda formunda tüketilerek sağlığa katkı sunuyor. Besleyici özellikleri ile aronya, sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek isteyenler için ideal bir seçenek.

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