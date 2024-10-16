Sarımsak yiyenlere kötü haber: Faydası kadar zararı da varmış

1. SİNDİRİM SORUNU

Çiğ sarımsak, çeşitli sağlık koşullarını yönetmede etkilidir, ancak aşırı yendiğinde sindirim sorunlarına neden olabilir. Sarımsak, büyük miktarlarda alındığında sindirim ve bağırsak sıkıntısına neden olabilecek bir bileşik olan fruktan içerir. Çok fazla sarımsak tüketmek sindirim sistemini tahriş edebilir, mide astarına zarar verebilir ve mide ekşimesi, asit reflüsü, şişkinlik, mide bulantısı, gaz ve hatta peptik ülserlere neden olabilir.