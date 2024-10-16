Sarımsak yiyenlere kötü haber: Faydası kadar zararı da varmış
Doğal antibiyotik olarak bilinen sarımsak, güçlü antibakteriyel özelliğiyle vücuttaki enfeksiyonlarla savaşır. Her mutfakta bulunan, yemeklere lezzet katan ve sağlığa faydalarıyla bilinen sarımsak, aşırı tüketildiğinde bazı sağlık sorunlarına yol açabilir.
Sarımsak, halk arasında "doğal antibiyotik" olarak bilinir ve sağlığa sayısız faydası bulunur. Vücuttaki enfeksiyonlarla savaşır ve iltihap önleyici özelliği bulunur. Antioksidan özelliklere sahip allisin adı verilen bir enzime sahip olduğu için bazı hastalıkların riskini de azaltır.