Satışlara yetişemiyorlar, stoklar tükendi: 1 kaşığı demir ilacı kadar etkili
Kırşehir'de vatandaşlar havaların soğumasıyla beraber pekmeze ilgi gösterince aktarlardaki stoklar tükendi. Pekmez, vücuda olan faydalarıyla özellikle kış mevsiminde sıklıkla tüketiliyor. B1, B3, B5 ve B6 vitaminlerini içeren pekmez, demir, kalsiyum, magnezyum ve çinko içeriğiyle de vücudun ihtiyacı olan tüm vitaminleri karşılıyor.
Kırşehir'de, pekmez satışlarında artış yaşandığını söyleyen aktarlar, pekmezin bağışıklık sistemini kuvvetlendirme gibi bir özelliğinin de olması nedeniyle vatandaşlardan talep gördüğünü belirtti. Aktarların en çok satan ürünü haline gelen pekmez, sezon bitmeden şehirdeki aktarlarda stoklarında tükenmesine neden oldu. Beklenen üzerinde talep olduğunu belirten Aktar Osman Kımçak, "Havaların soğumasıyla birlikte hızlı şekilde pekmeze rağbet arttı. Havaların erken soğuması pekmez satışlarında artışa neden oldu. Şehir içi ve şehir dışından gelen insanlar pekmeze yöneldi. Elimizde bulunan stoklarda erken bitti" dedi.