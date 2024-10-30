Satışlara yetişemiyorlar, stoklar tükendi: 1 kaşığı demir ilacı kadar etkili

Kırşehir'de vatandaşlar havaların soğumasıyla beraber pekmeze ilgi gösterince aktarlardaki stoklar tükendi. Pekmez, vücuda olan faydalarıyla özellikle kış mevsiminde sıklıkla tüketiliyor. B1, B3, B5 ve B6 vitaminlerini içeren pekmez, demir, kalsiyum, magnezyum ve çinko içeriğiyle de vücudun ihtiyacı olan tüm vitaminleri karşılıyor.

Satışlara yetişemiyorlar, stoklar tükendi: 1 kaşığı demir ilacı kadar etkili - 1

Kırşehir'de, pekmez satışlarında artış yaşandığını söyleyen aktarlar, pekmezin bağışıklık sistemini kuvvetlendirme gibi bir özelliğinin de olması nedeniyle vatandaşlardan talep gördüğünü belirtti. Aktarların en çok satan ürünü haline gelen pekmez, sezon bitmeden şehirdeki aktarlarda stoklarında tükenmesine neden oldu. Beklenen üzerinde talep olduğunu belirten Aktar Osman Kımçak, "Havaların soğumasıyla birlikte hızlı şekilde pekmeze rağbet arttı. Havaların erken soğuması pekmez satışlarında artışa neden oldu. Şehir içi ve şehir dışından gelen insanlar pekmeze yöneldi. Elimizde bulunan stoklarda erken bitti" dedi.

SAĞLIK HABERLERİ

Satışlara yetişemiyorlar, stoklar tükendi: 1 kaşığı demir ilacı kadar etkili - 2

Ünsal Gümüş ise; "Pekmez satışlarında rekor artış oldu. Üzüm pekmezi, keçi boynuzu pekmezi ve üzüm pekmezinde ciddi oranda artış olmadı. Pekmez stoklarını çokça yapamıyoruz. Köylerden almaya özen göstermekteyiz. Beklenen üstünde soğuk etkisiyle satışlar oldu" diye konuştu.

Satışlara yetişemiyorlar, stoklar tükendi: 1 kaşığı demir ilacı kadar etkili - 3

Vücut direncini arttırıcı özelliğiyle bilinen pekmezin mevsim geçişlerinde düzenli kullanımı sonrasında gerekli faydayı sağladığı biliniyor.

Satışlara yetişemiyorlar, stoklar tükendi: 1 kaşığı demir ilacı kadar etkili - 4

PEKMEZİN İÇİNDEKİ VİTAMİNLER

B1, B3, B5 ve B6 vitaminlerini içeren pekmez, demir, kalsiyum, magnezyum ve çinko içeriğiyle de öne çıkar. 1 yemek kaşığı üzüm pekmezinde yaklaşık olarak 29 kalori, 7.11 mg karbonhidrat, sıfır yağ, 0.05 mg demir, 0.13 gram protein, 0.03 gram lif, 2.28 mg A vitamini, 1.2 mg C vitamini, 1.08 mg sodyum, 3.84 mg kalsiyum ve 99.84 mg potasyum bulunur.

Satışlara yetişemiyorlar, stoklar tükendi: 1 kaşığı demir ilacı kadar etkili - 5

PEKMEZİN VÜCUDA FAYDALARI

Pekmaz, özellikle polifenoller ve flavonoidler gibi antioksidan bileşikler açısından zengindir. Bu bileşikler vücuttaki serbest radikallerle savaşarak hücresel hasarı önleyebilir ve genel sağlık üzerinde olumlu etkiler yapabilir.

Pekmez demir minerali açısından zengindir. Demir, vücutta kırmızı kan hücrelerinin üretimi için önemlidir ve enerji seviyelerinin korunmasına yardımcı olabilir.

Satışlara yetişemiyorlar, stoklar tükendi: 1 kaşığı demir ilacı kadar etkili - 6

Kalsiyum ve potasyum gibi mineraller açısından da zengindir. Kalsiyum kemik sağlığı için gereklidir, potasyum ise kas fonksiyonları ve vücut sıvı dengesinin korunmasında rol oynar.

Lif açısından zengindir, bu da sindirim sistemi sağlığını destekler. Lif, sindirim sürecini düzenler ve sindirim sistemi rahatsızlıklarını önlemeye yardımcı olabilir.


Satışlara yetişemiyorlar, stoklar tükendi: 1 kaşığı demir ilacı kadar etkili - 7

İçerdiği doğal şekerler sayesinde dut pekmezi enerji verici bir özellik taşır. Sporcular veya yoğun fiziksel aktivite yapan kişiler için doğal bir enerji kaynağı olabilir.

İçerdiği vitaminler ve minerallerle bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olabilir. Özellikle C vitamini içeriği sayesinde vücut direncini artırabilir

Satışlara yetişemiyorlar, stoklar tükendi: 1 kaşığı demir ilacı kadar etkili - 8

Bazı araştırmalar, pekmezin kolesterol seviyelerini düşürebileceğini göstermektedir. Bu etkiyi sağlayan bileşiklerin varlığı, kalp sağlığını olumlu yönde etkileyebilir.

Satışlara yetişemiyorlar, stoklar tükendi: 1 kaşığı demir ilacı kadar etkili - 9

PEKMEZ ÇEŞİTLERİ VE VÜCUDA FAYDALARI

İNCİR PEKMEZİ

Hem lezzetli hem de şifa kaynağı olan incir pekmezini özellikle kış aylarında tüketmek son derece faydalıdır. Kemik erimesi riskini azaltarak, kas ve kemikleri güçlendirir.
Diş ve diş eti sağlığı için önemli bir etkisi vardır. Tansiyonu dengeler.

Toksinlerin vücuttan atılmasını sağlar, sindirim sistemini çalıştırır.Metabolizmayı hızlandırır, kolay kilo vermeyi destekler.Pekmezin hızlı kana karışması özelliği ile de demir eksikliğini tamamlamada yardımcı olup, kanı temizler.
K vitamini, protein, potasyum, kalsiyum, magnezyum, demir, fosfor içerir. Günlük vitamin ve mineral ihtiyacını karşılayarak, bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

Uzmanlar, doğal içerikli incir pekmezini özellikle kış aylarında tüketiminin önemli olduğunu ve günde bir iki kaşık içerek, kış hastalıklarını daha hafif atlatabileceğimizi belirtiyorlar.

Satışlara yetişemiyorlar, stoklar tükendi: 1 kaşığı demir ilacı kadar etkili - 10

KARADUT PEKMEZİ

İdrar söktürmeye yardımcı olur.Mideyi kuvvetlendirir. Özellikle ülser sorunu olanlar için önerilir.Bronşite ve öksürük gidermeye yardımcı olur. Göğüs ağrılarını giderir.Kilo alımına yardımcı olur. Kan yapıcıdır. Bebeğini emziren annelerde süt artırmaya yardımcı olur.*Yapısında bulunan yüksek vitamin ve mineral içeriği ile diş ve diş etleri üzerinde çok olumlu etkileri vardır.

Satışlara yetişemiyorlar, stoklar tükendi: 1 kaşığı demir ilacı kadar etkili - 11


Üzüm Pekmezi, dut gibi en çok bilinen pekmez türüdür. Üzüm pekmezinin faydaları ise şu şekildedir; Vücudunuzdaki kan miktarını arttırır. Doğal bir enerji deposudur. İştah açıcıdır.Hamilelik döneminde ve bebek gelişiminde çok etkilidir. Uzmanlar bu dönemlerde kullanılması önermektedirler. Midenizi, bağırsaklarınızı ve böbreklerinizi kuvvetlendirir. Damar sertliğine karşı önkoruyucudur. Kan dolaşımınızı rahatlatır. Stresinizi azaltır.

Satışlara yetişemiyorlar, stoklar tükendi: 1 kaşığı demir ilacı kadar etkili - 12

KEÇİ BOYNUZU PEKMEZİ

Keçiboynuzu pekmezi kansızlığa karşı en iyi ve en etkili pekmezdir. Tadı ağır olduğundan yemesi pek keyifli değildir. Ancak faydaları müthiştir;Cinsel gücü artırıcı pekmezdir. Ayrıca sperm sayısını artırıcı özelliği de kesinlik kazanmıştır. Çocuk sorunu yaşayan bireyler tarafından tüketilmesi önerilir.* Kalbi destekler.

Kolestrolü düşürücü ve tansiyonu dengeleyici etkisi vardır.Vücudu güçlendirir. Sizi daha enerjik bir hale getirir.Keçiboynuzu pekmezi dişler için derman. Dişlerinizde sorun varsa mutlaka bunu deneyin. Dişleri ve diş etlerini besler derdinizin devası olur.*Kansızlığa karşı ön koruyucudur.

Kemikleri güçlendirici özelliği vardır zira kalsiyum deposudur.*Keçiboynuzu pekmezinin az bilinen özelliği bağırsakları çalıştırdığı için çok iyi bir zayıflama aracı olmasıdır.

Çocuklar ve hamile bayanlar için protein değerleri bakımından çok faydalı olduğu için bu grubun özellikle tüketmesi yararlıdır. Potasyum, kalsiyum, fosfor, magnezyum, demir, bakır, çinko minerallerini içerir. Akciğer rahatsızlıklarına karşı da keziboynuzu pekmezi önerilmektedir.

Satışlara yetişemiyorlar, stoklar tükendi: 1 kaşığı demir ilacı kadar etkili - 13

ANDIZ PEKMEZİ

Toplumda pek bilinmeyen bir pekmez çeşidi olan andız pekmezi, andız ağacı meyvesinden elde edilmektedir.Özellik ile alerji, basur, kaşıntı, saç dökülmesi, sedef hastalığı, Gut, çocuklarda öksürük, yetişkinlerde alt ıslatma sorununun dermanıdır.İçerisindeki barındırdığı esansiyel yağ asitleri sayesinde antioksidan özelliğe sahiptir. Andız pekmezin tadı biraz acımsı olsa da bir şifa kaynağıdır.Çocuklara sabah ve akşam bir tatlı kaşı erişkinlere ise sabah ve akşam bir çorba kaşığı tüketilmesi uygundur.Andız pekmezi eşsiz bir öksürük şurubudur. Geçmeyen inatçı öksürükleri anında yok eder.

Gut hastalığını önleyicidir. Alerji, kaşıntı ve egzama, sedef hastalığına çok faydalıdır.Kalbi ve damarlarını korur*Vücudumuzdaki biriken toksinleri dışarı atmamıza yardımcı olur*Bağırsak sistemi için oldukça faydalıdır. Özellikle bağırsakta oluşan parazitleri etkisiz hale getirir, ishal ve basur oluşumu da engeller.

İdrar yolları için mükemmel bir şifalı bitkidir. İdrar yollarında oluşan iltihabı temizler bunun yanında idrar tutukluğu ve böbrek taşlarına iyi gelir.*Yetişkinlerde alt ıslatma sorunu için çok faydalıdır.*Cildimiz içinde oldukça şifalı bir bitkidir. Cildimizde oluşan çıbanlara veya iltihaplara krem haline getirip sürüldüğünde toplar ve dışa atımını sağlar.

Satışlara yetişemiyorlar, stoklar tükendi: 1 kaşığı demir ilacı kadar etkili - 14

DUT PEKMEZİ

Dut Pekmezi ülkemizde en çok yapılan ve hemen her eve giren pekmez türlerinden biridir. Dut temizleyici özelliği sebebiyle özel şifalar barındırır. Haliyle pekmezi de mucizelerin deposudur. Peki nelere iyi geliyor. İşte listemiz;Kansızlık derdi olanlar mutlaka tüketmeli. Zira dut pekmezi diğer muadilleri gibi bir numaralı kan yapıcıdır.Mide hastalıklarında özellikle de ülser hastalığına karşı dut pekmezi çok iyi geldiği uzmanlar tarafından ifade edilmektedir.*Astım ve bronşit hastalıklarında rahatlatıcı etkisi vardır.

Soğuğa ve soğuk algınlığına karşı dut pekmezi, vücut direncinizi ve vücut ısınızı arttırıcı özelliğe sahiptir.

Sporcular için enerji kaynağıdır. Bebeklerin büyümesinde ve gelişmesine yardımcıdır.*Çocukların zeka gelişimine katkısı büyüktür. İki yemek kaşığı 20 gram pekmez insan vücudu için çok değerli olan 2 miligram demir, 80 miligram kalsiyum ve enerji içermektedir. Dut pekmezi ile gargara yapılması durumunda ağız ve boğaz hastalıklarına karşı etkili olduğu söylenmektedir. Sıklıkla rastlanan bir çocuk hastalığı olan pamukçuk hastalığına karşı yaygın olarak yine Dut Pekmezi kullanılmaktadır.

Satışlara yetişemiyorlar, stoklar tükendi: 1 kaşığı demir ilacı kadar etkili - 15

HURMA PEKMEZİ

Türkiye'de çok bilinmez ama hurma pekmezi de tam bir şifa deposudur. Bakın nelere iyi gelir; Kalp ve damar hastalıkları riskini azaltıcı bir etkisi vardır.Hurma pekmezi, uzun süre aç kalındığında, üzerinizde oluşacak olan halsizliğe karşı çok faydalıdır.

Satışlara yetişemiyorlar, stoklar tükendi: 1 kaşığı demir ilacı kadar etkili - 16

Spor yapanlar içinse enerji içeceği görevini görür.Zihnin ve beden gelişimine yardımcı olur.Kuru öksürüğünüzü keser*Boğaz ağrınızı giderir.Bronşit ve soğuk algınlığına karşı etkilidir.En önemlisi ise kansere karşı bitkisel bir çözümdür. Sizi kansere karşı önkoruyucu olarak korur.

Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir.

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