Satışları arttı; vitamin deposu ve el yapımı! Vücudu sıcak tutuyor

Kış mevsiminin vazgeçilmezi olan vitamin deposu el yapımı yöresel şire ürünleri soğuk havada daha çok tüketiliyor. Havaların soğumaya başlamasıyla ve kış mevsiminin de yaklaşmasıyla, vücudu sıcak tuttuğu bilinen üzüm pekmezi ve şire satışları arttı.

Gastronomi şehri Gaziantep'in vazgeçilmez lezzeti olan yeni mahsul doğal şire, kurutmalık ve baharat çeşitleri tezgahlardaki yerini aldı. Vatandaşlar ise sofralarını doğal lezzetlerle donatmak için Gaziantep'in tarihi çarşısı olan Almacı Pazarı'nın yolunu tuttu.

Vatandaşlar, sağlıklı ve doğal bir beslenmeye katkıda bulunan ürünlerle kış sofralarını renklendiriyor. Evlerde bin bir zahmet ve emekle hazırlanan doğal ürünler, tarihi Almacı Pazarı başta olmak üzere kentteki iş yerlerinde raflardaki yerini aldı. Pekmez, turşu, konserveler, kuru meyve ve sebze ile salça gibi pek çok ürün kış aylarına özel olarak hazırlanıyor. Bu geleneksel uygulama doğal ürünlerin kışın da tüketilmesini sağlıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşlar, kışın sofralarını renklendirmek ve sağlıklı beslenmeyi sürdürebilmek için doğal ve yöresel ürünleri tercih ediyor.