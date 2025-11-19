Satışları arttı; vitamin deposu ve el yapımı! Vücudu sıcak tutuyor
19.11.2025 14:53
İHA
Gaziantep'te kış hazırlıklarına başlayan vatandaşlar, bağbozumu mevsiminde hazırlanan üzüm pekmezi ve şire ürünleri ile kurutmalık sebzelere ilgi gösteriyor.
Kış mevsiminin vazgeçilmezi olan vitamin deposu el yapımı yöresel şire ürünleri soğuk havada daha çok tüketiliyor. Havaların soğumaya başlamasıyla ve kış mevsiminin de yaklaşmasıyla, vücudu sıcak tuttuğu bilinen üzüm pekmezi ve şire satışları arttı.
Gastronomi şehri Gaziantep'in vazgeçilmez lezzeti olan yeni mahsul doğal şire, kurutmalık ve baharat çeşitleri tezgahlardaki yerini aldı. Vatandaşlar ise sofralarını doğal lezzetlerle donatmak için Gaziantep'in tarihi çarşısı olan Almacı Pazarı'nın yolunu tuttu.
Vatandaşlar, sağlıklı ve doğal bir beslenmeye katkıda bulunan ürünlerle kış sofralarını renklendiriyor. Evlerde bin bir zahmet ve emekle hazırlanan doğal ürünler, tarihi Almacı Pazarı başta olmak üzere kentteki iş yerlerinde raflardaki yerini aldı. Pekmez, turşu, konserveler, kuru meyve ve sebze ile salça gibi pek çok ürün kış aylarına özel olarak hazırlanıyor. Bu geleneksel uygulama doğal ürünlerin kışın da tüketilmesini sağlıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşlar, kışın sofralarını renklendirmek ve sağlıklı beslenmeyi sürdürebilmek için doğal ve yöresel ürünleri tercih ediyor.
Tarihi Almacı Pazarı esnafı doğal ürünleri üreticisinden tüketicisine aktardıklarını ve bu ürünlerin şifa kaynağı olduğunu söyledi. Soğuk algınlığı ve kansızlık gibi hastalıklar başta olmak üzere çok sayıda hastalığa derman olan şire ürünlerini kışın tüketenlerin kolay kolay hasta olmayacağını belirten esnaf, Gaziantep'in geleneksel şire kültüründe önemli yeri olan üzüm pekmezi, cevizli sucuk, muska, pestil ve kuru üzüm gibi şire türlerinin soğuklara karşı vücudu dinç tuttuğunu ve bu ürünlerin kış mevsiminde bol bol tüketilmesi gerektiğini söyledi.
Havaların soğumaya başlamasından dolayı şire satışlarında büyük artış olduğunu söyleyen esnaf Fatih Özsefil, "Şire rünlerine talebimiz çoğaldı. Kışa giriyoruz. Tarhana çorbası için sıkma tarhana alıyorlar. Ceviz içi, cevizli ve fıstıklı sucuk ile muska gibi ürünlere talep çoğaldı. Kışa girdiğimiz için pekmez ve tahin satışımız çoğaldı. Genellikle hem yetişkinler hem de küçük çocuklar pekmez ile tahini karıştırıp kahvaltılarda tüketiyorlar. Şire ürünleri kışın artı bir puan katıyor. Pekmezin kan yapıcı özelliği var ve kışın günü insan vücudunu diri tutuyor, sıcak tutuyor ve kan yapıyor. Genellikle şire ürünleri satıyoruz. Şire ürünlerine talep çoğaldı. Yeteri kadar mahsul olmamasından ve ürünler kısıtlı olduğundan dolayı fiyatlarımız geçen seneye göre biraz daha yüksek. Fakat fiyatları çok yüksek tutmuyoruz. Tahin 250, üzüm pekmezi 400 TL, cevizli sucuk fiyatı kalite kalite değişiyor. Şekerli olanlar 250-300 TL bandında satılıyor. Pekmezli, doğal ve katkısız olanlar 500 ile 700 TL arasında satılıyor. Fıstık pahalı olduğu için muska biraz pahalı. Pekmezden yapılan muskalar bin TL'den satılıyor" dedi.
Kış mevsiminin vazgeçilmezi ve insan vücudunu sıcak tutan üzüm pekmezi başta olmak üzere şire türlerinin enerji kaynağı olduğunu ifade eden Emin Taşdemir, cevizli sucuk, muska, pestil ve kuru üzüm gibi şire türlerinin soğuklara karşı vücudu dinç tuttuğunu belirterek, "Bu kış biraz sert olacak gibi görünüyor. Genelde sucuk, muska, pestil ve pekmezli ürünler satıyoruz. Bu ürünler genelde hava soğuk olduğunda insanı sıcak ve diri tutar. Pekmez kan yapmaya, demir eksikliğine iyi gelir. O yüzden genelde kışın günü vatandaşlarımız üzüm pekmezini ve üzümün pekmezinden yapılan ürünleri tüketiyor. Kuru üzüm kan yapmaya iyi geliyor. Genelde yaşlılar kuru üzümü çok tercih ediyor" diye konuştu.