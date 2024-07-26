Sebze değil, doğal ilaç! Pazarda kilosu 200 lira, organları yeniden doğmuş gibi yapıyor

Tekirdağ'ın Şarköy ilesinde coğrafi işaret tescili bekleyen kınalı bamyanın hasadı başladı. Bamya, hem lezzetli hem de sağlık açısından birçok faydası olan muhteşem bir sebze. Kınalı bamya hasadı 1 ay boyunca sürecek.

Sebze değil, doğal ilaç! Pazarda kilosu 200 lira, organları yeniden doğmuş gibi yapıyor - 1

İlçede sadece Eriklice Mahallesi'nde ata tohumu ile üretilen kınalı bamya hasadı için üreticiler sabahın erken saatlerinde tarlaya gidiyor.

Çiftçilerin topladığı bamya pazarda kilosu 200 liradan satışa sunuluyor. Kınalı bamya hasadının bir ay boyunca devam edeceği belirtildi.

SAĞLIK HABERLERİ

Sebze değil, doğal ilaç! Pazarda kilosu 200 lira, organları yeniden doğmuş gibi yapıyor - 2

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Namık Kemal Üniversitesince yapılan çalışmaların ardından kınalı bamya için Türk Patent ve Marka Kurumuna coğrafi işaret tescili başvurusunda bulunuldu.

Mahalle muhtarı Tamer Özer, gazetecilere yaptığı açıklamada, coğrafi işaret tescili kınalı bamyanın markalaşmasına katkı sağlayacağını söyledi.

Sebze değil, doğal ilaç! Pazarda kilosu 200 lira, organları yeniden doğmuş gibi yapıyor - 3

Tescil almasının ardından kınalı bamyanın daha çok rağbet göreceğine inandıklarını belirten Özer, "Mübadele zamanında mahalleye gelen büyüklerimiz yanında getirdikleri tohumlarla burada üretim yapmaya başlamış. Bamyamızın öncelikli oluşunun özelliği tohumu. Tohumla beraber oluşan iklim, iklimle beraber oluşan emek ve yıllardır bamyamız gelenek halinde her sene düzenli bir şekilde üretiliyor. Üreticilerimiz farklı kesimlerde 30 dönüme yakın alanda ekim yapıyor. Toplanan ürünler pazarlarda üreticilere ulaştırılıyor." dedi.

Sebze değil, doğal ilaç! Pazarda kilosu 200 lira, organları yeniden doğmuş gibi yapıyor - 4

Özer, coğrafi işaret tescili için Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvurunun değerlendirme aşamasında olduğunu aktararak, coğrafi işaret alınmasıyla ekim alanlarının artacağını ve daha fazla kişiye ekmek kapısı açılacağını dile getirdi.

Sebze değil, doğal ilaç! Pazarda kilosu 200 lira, organları yeniden doğmuş gibi yapıyor - 5


Üretici Hüseyin Balbuğ, kınalı bamyanın zeytinyağlı yemeklerin vazgeçilmezi olduğunu belirtti.

Sebze değil, doğal ilaç! Pazarda kilosu 200 lira, organları yeniden doğmuş gibi yapıyor - 6

Kınalı bamyanın uzun yıllardır mahallede yetiştirildiğini anlatan Balbuğ, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu bizim atamızdan geldiği gibi devam ediyor ama en büyük özelliği bu doğanın özelliği. Doğanın, denizin havası bamyaya farklı bir lezzet katıyor. Her yerde bamya var ama ayrı ayrı alın yemeğini yapın acayip bir lezzet farkı çıkar. Ben 1977'den beri bamyacılık yapıyorum. Bütün esnaf, arkadaşlar, kadınlar gördükleri zaman telefonla hemen sipariş verirler. Bizim buranın bamyası tohumundan dolayı çok farklı. Bamya sabah erken ve akşamüzeri toplanır ama en iyi erken toplanır. Güneşi gördüğü zaman esneme yapar toplamak zor olur."

Sebze değil, doğal ilaç! Pazarda kilosu 200 lira, organları yeniden doğmuş gibi yapıyor - 7

BAMYANIN FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Bamya, hem lezzetli hem de sağlık açısından birçok faydası olan bir sebzedir.

DEMİR, MAGNEZYUM, POTASYUM ZENGİNİ

Sağlıklı bir vücuda sahip olmak için sebze tüketimi önemlidir. Bamya, vitaminler (A, C, K, B kompleks), mineraller (demir, magnezyum, kalsiyum, potasyum) ve lif açısından zengindir. Bu besin maddeleri, genel sağlığı destekler ve bağışıklık sistemini güçlendirir.

Sebze değil, doğal ilaç! Pazarda kilosu 200 lira, organları yeniden doğmuş gibi yapıyor - 8

KABIZLIK RİSKİNİ AZALTIR

Bamya, yüksek lif içeriği sayesinde sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur. Lif, bağırsak hareketlerini teşvik eder ve kabızlık riskini azaltır.

Sebze değil, doğal ilaç! Pazarda kilosu 200 lira, organları yeniden doğmuş gibi yapıyor - 9

KAN ŞEKERİNİ DÜZENLER

Bamya, düşük glisemik indekse sahip bir sebzedir ve bu nedenle kan şekeri seviyelerinin dengede kalmasına yardımcı olabilir. Ayrıca, bamya içeriğindeki çözünür lifler, glikoz emilimini yavaşlatarak şeker düzeylerini kontrol etmeye yardımcı olur.

Sebze değil, doğal ilaç! Pazarda kilosu 200 lira, organları yeniden doğmuş gibi yapıyor - 10

KALP HASTALIKLARI RİSKİNİ AZALTIR

Bamya, kalp sağlığını destekleyen potasyum ve magnezyum gibi mineraller içerir. Bu mineraller, kan basıncını düzenler ve kalp hastalıkları riskini azaltabilir.

HÜCRE HASARINI ÖNLER

Serbest radikallerle savaşan antioksidanlar içerir. Bu antioksidanlar, hücre hasarını önlemeye yardımcı olur ve yaşlanma sürecini yavaşlatabilir.

Sebze değil, doğal ilaç! Pazarda kilosu 200 lira, organları yeniden doğmuş gibi yapıyor - 11

VÜCUTTAKİ İLTİHABI AZALTIR

Bamyanın antiinflamatuar özellikleri, vücutta iltihaplanmayı azaltabilir ve romatizmal hastalıkların semptomlarını hafifletebilir.

CİLT SAĞLIĞINI KORUR

Cilt sağlığı için faydalı olan A ve C vitaminleri açısından zengindir. Bu vitaminler, cildin sağlıklı görünmesini sağlar ve yaşlanma belirtilerinin azaltılmasına yardımcı olabilir.

Sebze değil, doğal ilaç! Pazarda kilosu 200 lira, organları yeniden doğmuş gibi yapıyor - 12

AŞIRI YEME İSTEĞİNİ AZALTIR

Bamya düşük kalorili ve yüksek lifli bir besindir, bu da tokluk hissini artırır ve aşırı yeme riskini azaltabilir.

Bamya, çeşitli şekillerde pişirilebilir ve birçok farklı yemeğe eklenerek tüketilebilir. Ancak, bazı insanlar bamyanın kaynatıldığında mukuslu bir yapı oluşturduğunu belirtebilir. Bu kişisel bir tercih meselesidir ve bamyanın sağlık yararlarını göz ardı etmemek önemlidir.

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