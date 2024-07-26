Sebze değil, doğal ilaç! Pazarda kilosu 200 lira, organları yeniden doğmuş gibi yapıyor
Tekirdağ'ın Şarköy ilesinde coğrafi işaret tescili bekleyen kınalı bamyanın hasadı başladı. Bamya, hem lezzetli hem de sağlık açısından birçok faydası olan muhteşem bir sebze. Kınalı bamya hasadı 1 ay boyunca sürecek.
İlçede sadece Eriklice Mahallesi'nde ata tohumu ile üretilen kınalı bamya hasadı için üreticiler sabahın erken saatlerinde tarlaya gidiyor.
Çiftçilerin topladığı bamya pazarda kilosu 200 liradan satışa sunuluyor. Kınalı bamya hasadının bir ay boyunca devam edeceği belirtildi.