Şeker dışında karaciğere zarar veren 5 günlük alışkanlık ve yiyecek
Karaciğerimiz, vücudu detoksifiye eden, yiyecekleri sindirmeye yardımcı olan ve metabolizmayı düzenleyen en önemli organlarımızdan biridir. Günümüzde karşılaştığımız en yaygın yaşam tarzı sorunlarından biri, alkollü veya alkolsüz olabilen yağlı karaciğerdir. Peki, karaciğere zarar veren alışkanlıklar nelerdir?
Yağlı karaciğer endişe verici olsa da, sağlıklı karaciğer dokusunun skar dokusuyla yer değiştirerek karaciğerin işlevini bozduğu ciddi bir durum olan karaciğer sirozuna dönüşmediği sürece kendi başına yaşamı tehdit edici değildir.