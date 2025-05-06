Şeker dışında karaciğere zarar veren 5 günlük alışkanlık ve yiyecek

ALKOL TÜKETİMİ

Alkol, karaciğer hasarının önde gelen nedenlerinden biridir. Çok fazla alkol içmek, karaciğerin onu parçalamak için fazla mesai yapmasına neden olur ve bu da diğer toksinleri temizleme yeteneğini azaltır. Zamanla bu, yağlı karaciğere, iltihaplanmaya ve hatta karaciğer dokusunun kalıcı olarak yara izi haline geldiği siroza neden olabilir.