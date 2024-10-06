Şeker hastalığı riskini ortadan kaldıran 10 saat kuralı: Öğünleri doğal saatiyle uyumlu hale getirin

KİLO KAYBI VE YAĞ AZALTMA

Kilo verme, özellikle diyabetle yakından ilişkili olan karın yağının azaltılması olmak üzere, çalışmada belirtilen bir diğer önemli avantajdır. TRE grubunun üyeleri sadece kilo vermekle kalmadı, aynı zamanda uzun vadeli sağlık için kritik olan kas kütlelerini de korudular.