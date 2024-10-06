Şeker hastalığı riskini ortadan kaldıran 10 saat kuralı: Öğünleri doğal saatiyle uyumlu hale getirin

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre diyabet, dünya çapında yaklaşık 422 milyon kişiye teşhis konulmuş olmasıyla giderek artan bir sağlık sorunu haline geldi. Daha fazla insan sağlıksız yaşam tarzı kaynaklı risklere maruz kaldığından, bu hastalıktan vücudu koruyabilmek de zor olabiliyor. Son araştırmalar, diyabet riskini azaltmak için yemeklerimizin zamanlamasının yediğimiz yiyecekler kadar önemli olabileceğini öne sürüyor.

Şeker hastalığı riskini ortadan kaldıran 10 saat kuralı: Öğünleri doğal saatiyle uyumlu hale getirin - 1

Annals of Internal Medicine'de yayınlanan bir çalışmaya göre, bir tür aralıklı oruç olan zaman kısıtlı beslenmeyi benimsemek, genel metabolik sağlığı iyileştirirken diyabet riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

SAĞLIK HABERLERİ

Şeker hastalığı riskini ortadan kaldıran 10 saat kuralı: Öğünleri doğal saatiyle uyumlu hale getirin - 2

Araştırmaya göre, özellikle tip 2 diyabet olma riski taşıyan kişiler, yeme alışkanlıklarını vücutlarının doğal sirkadiyen ritimlerine uydurarak hastalığı önleyebilirler.

Şeker hastalığı riskini ortadan kaldıran 10 saat kuralı: Öğünleri doğal saatiyle uyumlu hale getirin - 3

KAN ŞEKERİ DÜZENLENLEMESİNDE ZAMAN KISITLI BESLENME

Zaman kısıtlamalı beslenmenin arkasındaki fikir, tüm öğünlerinizi belirli bir zaman diliminde, genellikle 8 ila 10 saat içinde tüketmek ve ardından günün geri kalanında oruç tutmaktır. Kan şekeri seviyelerimiz bu yöntemden doğrudan etkilenir.

Şeker hastalığı riskini ortadan kaldıran 10 saat kuralı: Öğünleri doğal saatiyle uyumlu hale getirin - 4

Çalışma, kişiselleştirilmiş 8-10 saatlik bir yeme penceresine bağlı kalanların, etkili kan şekeri kontrolünün önemli bir işareti olan HbA1c seviyelerinde önemli iyileşmeler yaşadığını buldu.

Şeker hastalığı riskini ortadan kaldıran 10 saat kuralı: Öğünleri doğal saatiyle uyumlu hale getirin - 5

ÖĞÜNLER VÜCUDUN DOĞAL SAATİYLE UYUMLU HALE GETİRME

Çalışma ayrıca metabolizmamızı kontrol etmede sirkadiyen ritimlerin rolünü vurgular. Vücudumuz, hormon seviyelerini, sindirimi ve enerji kullanımını düzenleyen 24 saatlik bir biyolojik saati takip eder.

Şeker hastalığı riskini ortadan kaldıran 10 saat kuralı: Öğünleri doğal saatiyle uyumlu hale getirin - 6

Vücudun yiyecekleri en etkili şekilde işlediği günün saatlerinde, özellikle sabahın erken saatlerinde yemek yiyerek, kan şekeri düzenlemesini iyileştirirken pankreas üzerindeki yükü azaltabiliriz.

Şeker hastalığı riskini ortadan kaldıran 10 saat kuralı: Öğünleri doğal saatiyle uyumlu hale getirin - 7

Yeme programlarımızı sindirim için en iyi zamanlarla eşleştirerek, gece geç saatlerdeki öğünleri veya atıştırmalıkları atlamak uzun vadeli metabolik sonuçları iyileştirebilir ve diyabet riskini azaltabilir.

Şeker hastalığı riskini ortadan kaldıran 10 saat kuralı: Öğünleri doğal saatiyle uyumlu hale getirin - 8

KİLO KAYBI VE YAĞ AZALTMA

Kilo verme, özellikle diyabetle yakından ilişkili olan karın yağının azaltılması olmak üzere, çalışmada belirtilen bir diğer önemli avantajdır. TRE grubunun üyeleri sadece kilo vermekle kalmadı, aynı zamanda uzun vadeli sağlık için kritik olan kas kütlelerini de korudular.

Şeker hastalığı riskini ortadan kaldıran 10 saat kuralı: Öğünleri doğal saatiyle uyumlu hale getirin - 9

Visseral yağdaki veya karın organları etrafındaki yağdaki azalma iyi bir şeydi çünkü tip 2 diyabet ve diğer metabolik hastalık riskini düşürüyor.

Şeker hastalığı riskini ortadan kaldıran 10 saat kuralı: Öğünleri doğal saatiyle uyumlu hale getirin - 10

Bu yağ yakma yöntemi sadece genel vücut ağırlığını azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda tip 2 diyabet ve obezite ile yakından ilişkili bir durum olan insülin direncini de hedef alıyor.

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