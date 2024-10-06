Şeker hastalığı riskini ortadan kaldıran 10 saat kuralı: Öğünleri doğal saatiyle uyumlu hale getirin
Dünya Sağlık Örgütü'ne göre diyabet, dünya çapında yaklaşık 422 milyon kişiye teşhis konulmuş olmasıyla giderek artan bir sağlık sorunu haline geldi. Daha fazla insan sağlıksız yaşam tarzı kaynaklı risklere maruz kaldığından, bu hastalıktan vücudu koruyabilmek de zor olabiliyor. Son araştırmalar, diyabet riskini azaltmak için yemeklerimizin zamanlamasının yediğimiz yiyecekler kadar önemli olabileceğini öne sürüyor.
Annals of Internal Medicine'de yayınlanan bir çalışmaya göre, bir tür aralıklı oruç olan zaman kısıtlı beslenmeyi benimsemek, genel metabolik sağlığı iyileştirirken diyabet riskini azaltmaya yardımcı olabilir.