Şeker hastalığına faydası varmış Zararlı olarak biliniyordu

Yeni bir araştırma, mangonun tip 2 diyabet hastaları için sanıldığı kadar zararlı olmayabileceğini, hatta ölçülü tüketildiğinde fayda sağlayabileceğini ortaya koydu. Ancak bilim insanları, porsiyon kontrolünün kritik önemde olduğunu vurguluyor.

TheSun'da yer alan habere göre; Hindistan’da yapılan iki klinik denemede, ekmek gibi karbonhidratlar yerine mango tüketiminin tip 2 diyabetli kişilerde kan şekeri dalgalanmalarını azalttığı ve metabolik sağlığı iyileştirdiği bulundu.

Üç gün boyunca yapılan sürekli glikoz ölçümleri, mango tüketen diyabetli bireylerde yemek sonrası şeker dalgalanmalarının ekmek tüketenlere göre belirgin şekilde daha düşük olduğunu gösterdi.

Avrupa Klinik Beslenme Dergisi’nde yayımlanacak araştırmada, popüler Hint mango çeşitlerinin beyaz ekmekten daha düşük glisemik tepki ürettiği tespit edildi. Glisemik tepki, karbonhidratların kana ne kadar hızlı ve hangi düzeyde glikoz olarak geçtiğini ifade ediyor.

Sekiz haftalık ikinci bir çalışmada ise kahvaltıda ekmeği 250 gram mango ile değiştiren 35 tip 2 diyabet hastasının açlık kan şekeri, insülin direnci, kilo, bel çevresi ve kolesterol değerlerinde iyileşmeler görüldü.

Araştırmanın kıdemli yazarı Prof. Anoop Misra, “Kahvaltıda ekmek yerine küçük porsiyon mango tüketmenin faydalarını ilk kez gösterdik. Ancak bu, sınırsız mango tüketmek anlamına gelmiyor” dedi.

Uzmanlar, günlük kalori limitine dikkat çekerek mangonun ek gıda olarak değil, karbonhidrat ikamesi şeklinde tüketilmesi gerektiğini belirtiyor. Ortalama 250 gramlık bir mangonun yaklaşık 180 kalori içerdiğini hatırlatan bilim insanları, meyvenin porsiyon kontrolüyle öğün planlarına dahil edilmesinin daha sağlıklı olduğunu ifade ediyor.

Mumbai merkezli diyabet uzmanı Dr. Rahul Baxi ise, glikoz seviyeleri kontrol altındaki hastalarının günde yarım porsiyon kadar mango tüketebileceğini söyledi. Baxi, mangonun protein ve lifle birlikte tüketilmesini önerirken, tatlı olarak değil öğün aralarında yenilmesi gerektiğini vurguladı.

Uzmanlara göre, mangonun sade yoğurt, süzme peynir, kuruyemiş veya çekirdeklerle birlikte tüketilmesi sindirimi yavaşlatıp glikoz artışını dengeleyebilir.

Öte yandan, araştırmalar tip 1 diyabet hastalarını kapsamıyor. Uzmanlar, bu grupta karbonhidrat sayımı ve insülin dozunun bireysel olarak ayarlanması gerektiğini hatırlatıyor.

