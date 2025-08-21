Şeker hastalığına faydası varmış Zararlı olarak biliniyordu

Üç gün boyunca yapılan sürekli glikoz ölçümleri, mango tüketen diyabetli bireylerde yemek sonrası şeker dalgalanmalarının ekmek tüketenlere göre belirgin şekilde daha düşük olduğunu gösterdi.



Avrupa Klinik Beslenme Dergisi’nde yayımlanacak araştırmada, popüler Hint mango çeşitlerinin beyaz ekmekten daha düşük glisemik tepki ürettiği tespit edildi. Glisemik tepki, karbonhidratların kana ne kadar hızlı ve hangi düzeyde glikoz olarak geçtiğini ifade ediyor.