Şeker hastalığına faydası varmış Zararlı olarak biliniyordu
Yeni bir araştırma, mangonun tip 2 diyabet hastaları için sanıldığı kadar zararlı olmayabileceğini, hatta ölçülü tüketildiğinde fayda sağlayabileceğini ortaya koydu. Ancak bilim insanları, porsiyon kontrolünün kritik önemde olduğunu vurguluyor.
TheSun'da yer alan habere göre; Hindistan’da yapılan iki klinik denemede, ekmek gibi karbonhidratlar yerine mango tüketiminin tip 2 diyabetli kişilerde kan şekeri dalgalanmalarını azalttığı ve metabolik sağlığı iyileştirdiği bulundu.