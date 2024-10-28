Şeker hastalığını sıfırlayan 21 dakika kuralı: Her gün yapmak organları yeniliyor
Sağlıklı ve uzun bir ömür için günlük alışkanlıklarınıza dikkat etmelisiniz. Özellikle şeker, kalp gibi hastalıklara yakalanma riskini azaltmak için her gün yapabileceğiniz bir egzersiz rutini oluşturmalısınız. Her gün 21 dakikayı kendinize ayırarak diyabet riskini ortadan kaldırabilir ve genel sağlığınızı iyileştirebilirsiniz.
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