Şekerin gizli ilacı! 4 hafta boyunca içince kan şekerini düşürüyor, tatlı krizlerini önlüyor

Tükettiğiniz her sağlıklı besin vücudunuz üzerinde olumlu etkiler yaratır. Vücut sağlığınızı korumak, bağışıklığınızı güçlendirmek her zaman dinç ve dinamik olmak için doğanın gücünden faydalanabilirsiniz. Bakteri ve maya ile fermente edilen vücut için şifa kaynağı olan ve özellikle kan şekeri üzerindeki etkileriyle dikkat çeken doğanın mucizesi bu çay da hastalıklarla savaşmanıza yardımcı oluyor.

Şekerin gizli ilacı! 4 hafta boyunca içince kan şekerini düşürüyor, tatlı krizlerini önlüyor - 1

Sağlıklı bir vücudun altın kuralı dengeli ve sağlıklı beslenmekten geçiyor. Georgetown Üniversitesi'nden Dr. Dan Merenstein, yapılan araştırma hakkında “Bildiğimiz kadarıyla bu, kombu çayının diyabetli kişilerde etkilerini inceleyen ilk klinik çalışmadır. Yapılması gereken çok daha fazla araştırma var ama bu çok umut verici" dedi.

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Şekerin gizli ilacı! 4 hafta boyunca içince kan şekerini düşürüyor, tatlı krizlerini önlüyor - 2

Bakteri ve maya ile fermente edilen kombu çayı vücut için adeta bir şifa kaynağ

Şekerin gizli ilacı! 4 hafta boyunca içince kan şekerini düşürüyor, tatlı krizlerini önlüyor - 3

KAN ŞEKERİNİ DENGEDE TUTAR

Daily Mail'de yayınlanan bir araştırmaya göre maya ve bakterilerden meydana gelen kambu çayının, diyabet riskini azalttığı ortaya çıktı.

Kan şekerini düzenleyen kambu çayının, kilo verme sürecinde de etkili olduğu belirtildi.

Şekerin gizli ilacı! 4 hafta boyunca içince kan şekerini düşürüyor, tatlı krizlerini önlüyor - 4

12 gönüllüyle yapılan bir araştırmada, 4 hafta boyunca akşam yemeğinde kombu çayı içmenin kan şekeri düzeyini düşürdüğü görüldü.

Bakteri ve maya ile fermente edilmesiyle yapılan kombu çayının bağırsaklardaki iyi bakterilerileri arttırdığı da belirtildi.

Şekerin gizli ilacı! 4 hafta boyunca içince kan şekerini düşürüyor, tatlı krizlerini önlüyor - 5

Kombu Çayı, ilaç olarak kullanılan fermente edilmiş çay. Bakteri ve mayalardan oluşan çayın önemli içeriği Kombucha denilen çay mantarıdır. Doğu Asya'da ortaya çıkmış, Almanya'ya 19.yüzyılın başlarında Rusya üzerinden ulaşmıştır.

Şekerin gizli ilacı! 4 hafta boyunca içince kan şekerini düşürüyor, tatlı krizlerini önlüyor - 6

METEBOLİZMANIZ HIZLI ÇALIŞMASINI SAĞLAR

Kombu çayı, yavaş çalışan metabolizmayı harekete geçirir ve bağırsak hareketlerini düzenler. İçecek aynı zamanda insülin hormonunu üreten beta hücrelerinin yenilenmesine de yardımcı olur.

Şekerin gizli ilacı! 4 hafta boyunca içince kan şekerini düşürüyor, tatlı krizlerini önlüyor - 7

Georgetown Üniversitesi'nden Dr. Dan Merenstein, yapılan araştırma hakkında “Bildiğimiz kadarıyla bu, kombu çayının diyabetli kişilerde etkilerini inceleyen ilk klinik çalışmadır. Yapılması gereken çok daha fazla araştırma var ama bu çok umut verici" dedi.

Şekerin gizli ilacı! 4 hafta boyunca içince kan şekerini düşürüyor, tatlı krizlerini önlüyor - 8

Çalışmada bireylerden sekiz hafta arayla hem kombu çayı hem de kombu çayı olmayan bir içecek içmeleri istedi. Kombu çayını tüketenlerde ortalama kan şekeri, 100 mililitre kan başına 164'ten 116 miligrama düştü.

Kombu çayı içindeki probiyotikler sayesinde bağırsakları düzenler ve vücuttaki toksinleri atmak için yardımcı olur. Güçlü bir antioksidan kaynağı olduğu için genç kalmanıza yardımcı olur.

Şekerin gizli ilacı! 4 hafta boyunca içince kan şekerini düşürüyor, tatlı krizlerini önlüyor - 9

Hızlı yağ yakımını destekler ve kilo kontrolünü sağlar.

KALP SAĞLIĞINI KORUR

Kalp sağlığını onarma konusunda yardımcıdır ve karaciğer sağlığı açısından oldukça faydalı bir besindir. Safra kesesini yeniler ve anti kanserojen özelliği vardır.

Şekerin gizli ilacı! 4 hafta boyunca içince kan şekerini düşürüyor, tatlı krizlerini önlüyor - 10

Enerji verir ve kronik yorgunluklarla başa çıkar. Ayrıca depresyona karşı savaşır. Vücudun çeşitli bölgelerinde meydana gelen iltihaplanmalara karşı vücudu onarır ve iltihaplı yerlerin daha hızlı bir şekilde onarılmasına yardımcı eder.

Şekerin gizli ilacı! 4 hafta boyunca içince kan şekerini düşürüyor, tatlı krizlerini önlüyor - 11

Kronik bir rahatsızlığı olan, hamile veya emziren anneler, 3 yaşın altındaki çocuklar ve kemoterapi gören hastaların kambu çayını tüketmeden önce uzmana danışmasında fayda olduğunu da belirtmeden geçmeyelim.

UYARI! Herhangi bir sağlık probleminiz varsa denemeden önce bir uzmana danışın.

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