Şekerin gizli ilacı! 4 hafta boyunca içince kan şekerini düşürüyor, tatlı krizlerini önlüyor

Kronik bir rahatsızlığı olan, hamile veya emziren anneler, 3 yaşın altındaki çocuklar ve kemoterapi gören hastaların kambu çayını tüketmeden önce uzmana danışmasında fayda olduğunu da belirtmeden geçmeyelim.

UYARI! Herhangi bir sağlık probleminiz varsa denemeden önce bir uzmana danışın.