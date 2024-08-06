Şekerin gizli ilacı! 4 hafta boyunca içince kan şekerini düşürüyor, tatlı krizlerini önlüyor
Tükettiğiniz her sağlıklı besin vücudunuz üzerinde olumlu etkiler yaratır. Vücut sağlığınızı korumak, bağışıklığınızı güçlendirmek her zaman dinç ve dinamik olmak için doğanın gücünden faydalanabilirsiniz. Bakteri ve maya ile fermente edilen vücut için şifa kaynağı olan ve özellikle kan şekeri üzerindeki etkileriyle dikkat çeken doğanın mucizesi bu çay da hastalıklarla savaşmanıza yardımcı oluyor.
Sağlıklı bir vücudun altın kuralı dengeli ve sağlıklı beslenmekten geçiyor. Georgetown Üniversitesi'nden Dr. Dan Merenstein, yapılan araştırma hakkında “Bildiğimiz kadarıyla bu, kombu çayının diyabetli kişilerde etkilerini inceleyen ilk klinik çalışmadır. Yapılması gereken çok daha fazla araştırma var ama bu çok umut verici" dedi.