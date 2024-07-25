Selülit düşmanı, sıkı bacakların çaresi mutfağınızda! Bacaklardaki portakal kabuğu görünümüyle savaşıyor

SAÇ DERİSİ UYARISI

Sert bir fincan kahve demleyin ve soğumaya bırakın. Saç doliküllrini uyarmak ve buklelerinize parlaklık katmak için şampuanlamadan sonra saçlarınızın durulanmasında kullanın.



BEYAZ SAÇLARI KAPATIR



Bir demlik sert kahve demleyin ve soğumaya bırakın. Kahverengi saç renklerini geliştirmek ve doğal tonlara sahip olmak için saçlarınızı soğutulmuş kahve ile durulayın.