Selülit düşmanı, sıkı bacakların çaresi mutfağınızda! Bacaklardaki portakal kabuğu görünümüyle savaşıyor
Selülitler aynaya her baktığınızda kurtulmak istediğiniz problemlerden biri olabilir. Selülitler genellikle genetik yatkınlık, sağlıksız beslenme ya da hareketsizlik gibi çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilir. Selülitlerden kurtulmak ve bacağınızdaki portakal kabuğunu görünümünü azaltmak için evinizde bulunan malzemelerden destek alabilirsiniz.
Selülit, cilt altı yağ dokusunun deri üzerinde dalgalı veya portakal kabuğu görünümü oluşturacak şekilde çıkıntı yapmasıyla karakterize edilen bir cilt durumudur.