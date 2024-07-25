Selülit düşmanı, sıkı bacakların çaresi mutfağınızda! Bacaklardaki portakal kabuğu görünümüyle savaşıyor

Selülitler aynaya her baktığınızda kurtulmak istediğiniz problemlerden biri olabilir. Selülitler genellikle genetik yatkınlık, sağlıksız beslenme ya da hareketsizlik gibi çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilir. Selülitlerden kurtulmak ve bacağınızdaki portakal kabuğunu görünümünü azaltmak için evinizde bulunan malzemelerden destek alabilirsiniz.

Selülit düşmanı, sıkı bacakların çaresi mutfağınızda! Bacaklardaki portakal kabuğu görünümüyle savaşıyor - 1

Selülit, cilt altı yağ dokusunun deri üzerinde dalgalı veya portakal kabuğu görünümü oluşturacak şekilde çıkıntı yapmasıyla karakterize edilen bir cilt durumudur.

SAĞLIK HABERLERİ

Selülit düşmanı, sıkı bacakların çaresi mutfağınızda! Bacaklardaki portakal kabuğu görünümüyle savaşıyor - 2

Genellikle kalça, uyluklar, karın ve üst kol gibi bölgelerde görülür. Selülitin oluşumunda birkaç faktör rol oynar:

Selülit düşmanı, sıkı bacakların çaresi mutfağınızda! Bacaklardaki portakal kabuğu görünümüyle savaşıyor - 3

ilt altındaki yağ dokusu miktarı arttıkça, deri üzerindeki selülit görünümü de artabilir.

Bağ dokusu yapısının zayıf olması veya cilt altı yağ dokusunu destekleyecek kadar güçlü olmaması, selülit oluşumunu kolaylaştırabilir.

Östrojen gibi hormonlar, selülit oluşumunda rol oynayabilir.

Ailede selülit olması, bireyin de selülit oluşma riskini artırabilir.

Selülit düşmanı, sıkı bacakların çaresi mutfağınızda! Bacaklardaki portakal kabuğu görünümüyle savaşıyor - 4

Selülit, genellikle estetik bir sorun olarak görülse de, sağlık açısından ciddi bir risk taşımaz. Fiziksel aktivite, sağlıklı beslenme ve cilt bakımı gibi yöntemlerle görünümünü azaltmak mümkün olabilir, ancak kalıcı olarak tamamen yok etmek zor olabilir.

Selülit düşmanı, sıkı bacakların çaresi mutfağınızda! Bacaklardaki portakal kabuğu görünümüyle savaşıyor - 5

Selülit düzenli beslenme, spor yapma, bol kıyafetler tercih etmek vb. yöntemlerle azaltılabilir. Ancak bazı doğal yöntemler de selülitlerinize çözüm olabilir. Kahve de bunlardan biri.

İşte kahvenin vücut için hiç bilinmeyen faydaları...

Selülit düşmanı, sıkı bacakların çaresi mutfağınızda! Bacaklardaki portakal kabuğu görünümüyle savaşıyor - 6

KAHVE DOĞAL PEELİNG GÖREVİ GÖRÜR

Doğal bir peeling oluşturmak için öğütülmüş kahveyi Hindistan cevizi yağı ile karıştırın. Bu karışımla haftada 1-2 kez düzenli olarak peeling yapın.

Selülit düşmanı, sıkı bacakların çaresi mutfağınızda! Bacaklardaki portakal kabuğu görünümüyle savaşıyor - 7

Ölü hücreleri temizlemek ve daha pürüzsüz bir cilt ortaya çıkarmak için yüzünüze masaj yaparak uygulayın.

Selülit düşmanı, sıkı bacakların çaresi mutfağınızda! Bacaklardaki portakal kabuğu görünümüyle savaşıyor - 8

GÖZ ALTI ŞİŞKİNLİĞİNİ AZALTABİLİR

Soğutulmuş ve demlenmiş kahveyi pamuklu ped veya temiz bir bez kullanarak gözlerinizin altında uygulayın. Kahcedeki kafein, şişliği ve koyu halkaları azaltmaya yardımcı olarak cildinizi tazeler.

Selülit düşmanı, sıkı bacakların çaresi mutfağınızda! Bacaklardaki portakal kabuğu görünümüyle savaşıyor - 9

DOĞAL SELÜLİT TEDAVİSİ

Öğütüşmüş kahveyi bir miktar ılık suyla karıştırarak ve selülit oluşan bölgeye masaj yaparak uygulayın.

Selülit düşmanı, sıkı bacakların çaresi mutfağınızda! Bacaklardaki portakal kabuğu görünümüyle savaşıyor - 10

Kafein, cildin görünümüzü geçici olarak sıkılaştırabilir ve pürüzsüzleştirebilir.

Selülit düşmanı, sıkı bacakların çaresi mutfağınızda! Bacaklardaki portakal kabuğu görünümüyle savaşıyor - 11

SAĞLIKLI SAÇLAR

Kahve telvesini normal şampuanınızla karıştırın. Saç derisinizi nazikçe pel pul dökmek için bu yöntemi kullanabilirsiniz. Bu ürün birikimini ve ölü hücrelerini gidermeye yardımcı olarak daha sağlıklı saç derisine sahip olmanıza yardımcı olur.

Selülit düşmanı, sıkı bacakların çaresi mutfağınızda! Bacaklardaki portakal kabuğu görünümüyle savaşıyor - 12

SAÇ DERİSİ UYARISI

Sert bir fincan kahve demleyin ve soğumaya bırakın. Saç doliküllrini uyarmak ve buklelerinize parlaklık katmak için şampuanlamadan sonra saçlarınızın durulanmasında kullanın.

BEYAZ SAÇLARI KAPATIR

Bir demlik sert kahve demleyin ve soğumaya bırakın. Kahverengi saç renklerini geliştirmek ve doğal tonlara sahip olmak için saçlarınızı soğutulmuş kahve ile durulayın.

Selülit düşmanı, sıkı bacakların çaresi mutfağınızda! Bacaklardaki portakal kabuğu görünümüyle savaşıyor - 13

YÜZ MASKESİ

Kahve telvesini bal veya yoğurtla karıştırarak bir yüz maskesi oluşturun. Yüzünüze uygulayın. Yaklaşık 15 dakika vekletin ve durulayın. Bu maske cildi sıkılaştırmaya ve cilt kusurlarını iyileştirmeye yardımcı olabilir.

Selülit düşmanı, sıkı bacakların çaresi mutfağınızda! Bacaklardaki portakal kabuğu görünümüyle savaşıyor - 14

AYAK BAKIMI

Yorgun ayakları yatıştırmaya ve kokuyu azaltmaya yardımcı olmak için ayak banyosuna demlenmiş kahve ekleyin. Kahvenin doğal özellikler ayaklarınızı tazeler.

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