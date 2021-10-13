ABD’de yapılan yeni bir araştırmaya göre gıda saklama kapları, şampuan, makyaj, parfüm ve çocuk oyuncakları gibi yüzlerce tüketici ürününde bulunan ve ftalat adı verilen sentetik kimyasallar, ülkede 55 ila 64 yaş arasındaki insanlar arasında yılda 91 bin ile 107 bin erken ölüme neden oluyor.

Hakemli bir dergi olan Environmental Pollution’da yayınlanan araştırmaya göre, en yüksek ftalat seviyelerine sahip kişiler, herhangi bir nedenden, özellikle kardiyovasküler hastalıklar nedeniyle daha fazla ölüm riskine sahip. Çalışma, ayrıca bu ölümlerin ABD'ye ekonomik üretkenlik kaybı nedeniyle her yıl yaklaşık 40 ile 47 milyar dolara mal olabileceğini ortaya koydu.