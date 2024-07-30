Serinlemek için dondurma yiyenler dikkat! Bilim insanları uyardı, yıllardır yanlış biliyormuşuz

Sıcak yaz günlerde herkes serinlemenin çeşitli yollarını arıyor. Yaz mevsimi denildiğinde akıllara ilk olarak dondurma geliyor. Dondurmanın vücudu serinlettiği düşünülüyor. Tadına doyum olmayan ve sevilerek tüketilen dondurma meğer vücudu serinletmiyormuş. Bilim insanları dondurmayla ilgili gerçeği ortaya çıkardı. Eğer yaz aylarında serinlemek ve ferahlamak istiyorsanız bu yöntemleri deneyin.

Serinlemek için dondurma yiyenler dikkat! Bilim insanları uyardı, yıllardır yanlış biliyormuşuz - 1

Yaz mevsiminde sıcak havalarla mücadele etmek kolay olmayabilir. Kavurucu ve aşırı sıcaklar vücudu ciddi anlamda etkiliyor. Sıcaktan bunalan herkes serinlemenin çeşitli yollarını arıyor.

SAĞLIK HABERLERİ

Serinlemek için dondurma yiyenler dikkat! Bilim insanları uyardı, yıllardır yanlış biliyormuşuz - 2

Yaz mevsiminde sıcak havalarla mücadele etmek kolay olmayabilir. Kavurucu ve aşırı sıcaklar vücudu ciddi anlamda etkiliyor. Sıcaktan bunalan herkes serinlemenin çeşitli yollarını arıyor.

Serinlemek için dondurma yiyenler dikkat! Bilim insanları uyardı, yıllardır yanlış biliyormuşuz - 3

Sıcak havalarda serinlemenin en kolay ve lezzetli yolu dondurma tüketmekten geçiyor. Ancak dondurmanın serinletici etkisi yıllardır yanlış bildiğimiz bir bilgiymiş.

Serinlemek için dondurma yiyenler dikkat! Bilim insanları uyardı, yıllardır yanlış biliyormuşuz - 4


The Sun'da yer alan habere göre bilim insanları yaz aylarında serinlemek için dondurma tüketimi konusunda uyarıyor. Dondurma yerine serinlemek için uygulayabileceğiniz pek çok farklı yöntem var.

Serinlemek için dondurma yiyenler dikkat! Bilim insanları uyardı, yıllardır yanlış biliyormuşuz - 5

1- SALATALIK VE DOMATES TÜKETİN

Salatalık ve domateslerin %95'i sudur, bu nedenle sıvı alımınızı bu sağlıklı atıştırmalıklarla tamamlayın.

Serinlemek için dondurma yiyenler dikkat! Bilim insanları uyardı, yıllardır yanlış biliyormuşuz - 6

2- NABIZ NOKTALARINI BUZLA OVALAYIN

Vücudun nabız noktalarını ovalamak için buz küpleri kullanın: Bilekler ve boyun, dirseklerin iç kısmı, dizler ve ayakların üst kısımları.

Serinlemek için dondurma yiyenler dikkat! Bilim insanları uyardı, yıllardır yanlış biliyormuşuz - 7

3- ÇOCUKLARI ÖĞLE SAATLERİNDE DIŞARI ÇIKARMAYIN

Bilim insanları, hava sıcaklığı 32 dereceye ulaştığında çocukların bu durumdan etkilendiğini ve bu sıcaklıkta dışarıda geçirilen zamanın sınırlandırılması gerektiğini düşünüyor. Bu sıcaklığın üzerindeki sıcaklıklarda içeride kalmaları en iyisidir. Bu sebeple 10.00- 17.00 saatleri arasında dışarı çıkmamaya özen gösterin

Serinlemek için dondurma yiyenler dikkat! Bilim insanları uyardı, yıllardır yanlış biliyormuşuz - 8

4- DONDURMA YEMEK VÜCUDU SERİNLETMİYOR

Sıcakta yumuşak bir külah dondurmadan daha güzel bir şey yok gibi görünebilir ancak bilim insanları dikkatli olmanızı öneriyor.Bu tatlı süt, yağ ve şekerle dolu olduğu için vücudun onu tüketmek için çok fazla enerji kullandığını ve bunun da sizi daha sıcak yaptığını söylüyorlar.

Serinlemek için dondurma yiyenler dikkat! Bilim insanları uyardı, yıllardır yanlış biliyormuşuz - 9

5- GÖLGEDE ŞAPKA TAKMAYIN

Şapka sizi güneşten koruyabilir ancak aynı zamanda ısıyı da tutar, bu nedenle gölgedeyken şapka takmaktan kendinize bir mola vermeyi unutmayın.

Serinlemek için dondurma yiyenler dikkat! Bilim insanları uyardı, yıllardır yanlış biliyormuşuz - 10

6- PENCERELERİ AÇMAK İÇİN ACELE ETMEYİN

Dışarıdaki sıcaklık içeridekinden daha fazla olabilir. Pencereleri yalnızca dışarısı serin olduğunda açın.Ve mümkünse evin zıt taraflarında da açın ki içeri esinti girsin.

Serinlemek için dondurma yiyenler dikkat! Bilim insanları uyardı, yıllardır yanlış biliyormuşuz - 11

10. BAHARATLI BESİNLER TÜKETİLEBİLİR

Baharatlı yiyecekler yemek mantıksız görünebilir ancak sıcak havalarda faydalıdır. Örneğin acı biberlerdeki kapsaisin, daha kolay terlemenizi sağlayarak vücut ısısını serbest bırakır.

Serinlemek için dondurma yiyenler dikkat! Bilim insanları uyardı, yıllardır yanlış biliyormuşuz - 12

11- PAMUKLU KUMAŞLAR TERCİH EDİN

Güneşi yansıtacak açık renkler giyin ve daha kolay "nefes alan" pamuk gibi doğal lifler seçin. Sıcakta bol kesim stiller daha rahat olabilir.

Serinlemek için dondurma yiyenler dikkat! Bilim insanları uyardı, yıllardır yanlış biliyormuşuz - 13

12. EGZERSİZ RUTİNİNİ DEĞİŞTİRİN

Sıcakken egzersiz yapmanızı engelleyecek hiçbir şey yoktur ancak klimalı bir spor salonunu tercih etmek veya bunun yerine yüzmeye gitmek daha iyidir.

Eğer dışarıda olmayı seviyorsanız, egzersizinizi günün en serin saatlerinde, yani sabahın erken saatlerinde veya akşam saatlerinde yapın.

Serinlemek için dondurma yiyenler dikkat! Bilim insanları uyardı, yıllardır yanlış biliyormuşuz - 14

13. GÜNEŞ KREMİ KULLANIN

Uzmanlar cildi güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korumak için güneş kremi kullanımını  öneriyor.

Özellikle yaz mevsiminde dışarı çıkmadan 20 dakika önce güneş koruyucu kreminizi sürün. Gün içerisinde 2 saatte 1 güneş kreminizi tazeleyin.

DAHA FAZLA GÖSTER