Serinlemek için dondurma yiyenler dikkat! Bilim insanları uyardı, yıllardır yanlış biliyormuşuz
Sıcak yaz günlerde herkes serinlemenin çeşitli yollarını arıyor. Yaz mevsimi denildiğinde akıllara ilk olarak dondurma geliyor. Dondurmanın vücudu serinlettiği düşünülüyor. Tadına doyum olmayan ve sevilerek tüketilen dondurma meğer vücudu serinletmiyormuş. Bilim insanları dondurmayla ilgili gerçeği ortaya çıkardı. Eğer yaz aylarında serinlemek ve ferahlamak istiyorsanız bu yöntemleri deneyin.
Yaz mevsiminde sıcak havalarla mücadele etmek kolay olmayabilir. Kavurucu ve aşırı sıcaklar vücudu ciddi anlamda etkiliyor. Sıcaktan bunalan herkes serinlemenin çeşitli yollarını arıyor.