Serinlemek için dondurma yiyenler dikkat! Bilim insanları uyardı, yıllardır yanlış biliyormuşuz

4- DONDURMA YEMEK VÜCUDU SERİNLETMİYOR

Sıcakta yumuşak bir külah dondurmadan daha güzel bir şey yok gibi görünebilir ancak bilim insanları dikkatli olmanızı öneriyor.Bu tatlı süt, yağ ve şekerle dolu olduğu için vücudun onu tüketmek için çok fazla enerji kullandığını ve bunun da sizi daha sıcak yaptığını söylüyorlar.