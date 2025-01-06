Serotonin seviyesini zirveye taşıyor:"Mutluluk diyeti" tüm gün yatakta çürümenize engel oluyor
Kışın soğuk havalarında etkisiyle ruh halinizde değişimler yaşanabilir. Bitter çikolata, balık, tatlı patates, yapraklı yeşillikler, tohumlar, kuruyemişler ve yumurta gibi yiyecekler hem kış depresyonuyla mücadele etmenize hem de vücudunuzun genel sağlığınız korumanıza yardımcı olabilir. Bu yiyecekler serotonin seviyelerini artırır, temel vitaminler sağlar ve kaygıyı azaltarak ruh halini iyileştirmeye, bağışıklık fonksiyonunu iyileştirmeye ve enerji seviyelerini korumaya yardımcı olur.
Kış mevsimi sonunda geldi. Çoğu kış için keyifli olsa da, birçok kişi kış depresyonu adı verilen hava değişikliğiyle ruh halinde bir değişiklik yaşar. Siz de kışın üzgün ve uyuşuk hissediyorsanız, diyetinize bu ruh hali yükselticileri eklemeniz gerekir.