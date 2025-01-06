Serotonin seviyesini zirveye taşıyor:"Mutluluk diyeti" tüm gün yatakta çürümenize engel oluyor

BİTTER ÇİKOLATA

Kışlar, kendinizi tatlı lezzetlerle ödüllendirmek için ideal zamandır ve bitter çikolataya kim hayır diyebilir?



Bitter çikolata antioksidanlar açısından zengindir, serotonin seviyelerini artırır ve ruh halini iyileştiren harika bir atıştırmalıktır. Ancak sağlık uzmanları kalori, doymuş yağ ve şeker açısından yüksek oldukları için bunları ölçülü bir şekilde yemeyi öneriyor. Ayrıca bazı bitter çikolatalar kurşun ve kadmiyum gibi ağır metaller içerebilir.