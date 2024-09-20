Sessiz katil milyonlarca insanı öldürüyor! Bu belirtiler varsa saniyeler hayati önem taşıyor

Eğer bu belirtilerden herhangi biri varsa vakit kaybetmeden hastaneye başvurulması gerekir. Sepsis son derece acil bir durumdur ve hızlı müdahale gerektirir.

Özellikle bir enfeksiyon hastalığına yakalandıktan sonra zaman geçtikçe iyileşme gözlenmiyorsa, hatta belirtiler giderek kötüleşiyorsa, sepsis şüphesi açısından mutlaka bir sağlık profesyoneline danışılmalıdır.