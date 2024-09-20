Sessiz katil milyonlarca insanı öldürüyor! Bu belirtiler varsa saniyeler hayati önem taşıyor
Genellikle halk arasında "kan zehirlenmesi" olarak bilinen sepsis, acil müdahale edilmezse hayati önem taşıyor. Virüs ve bakterilerin vücutta çoğalmasıyla ortaya çıkan sepsis nedeniyle dünyada her yıl yaklaşık 11 milyon kişi hayatını kaybediyor. Sepsis enfeksiyonun en ağır evresi olarak tanımlanıyor. Peki, sepsis nedir, belirtileri nelerdir? İşte yanıtı.
Sepsis, vücudun bir enfeksiyona yanıt olarak aşırı bir inflamatuar tepki geliştirmesiyle ortaya çıkan ciddi bir durumdur.