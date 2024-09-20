Sessiz katil milyonlarca insanı öldürüyor! Bu belirtiler varsa saniyeler hayati önem taşıyor

Genellikle halk arasında "kan zehirlenmesi" olarak bilinen sepsis, acil müdahale edilmezse hayati önem taşıyor. Virüs ve bakterilerin vücutta çoğalmasıyla ortaya çıkan sepsis nedeniyle dünyada her yıl yaklaşık 11 milyon kişi hayatını kaybediyor. Sepsis enfeksiyonun en ağır evresi olarak tanımlanıyor. Peki, sepsis nedir, belirtileri nelerdir? İşte yanıtı.

Sessiz katil milyonlarca insanı öldürüyor! Bu belirtiler varsa saniyeler hayati önem taşıyor - 1

Sepsis, vücudun bir enfeksiyona yanıt olarak aşırı bir inflamatuar tepki geliştirmesiyle ortaya çıkan ciddi bir durumdur.

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Sessiz katil milyonlarca insanı öldürüyor! Bu belirtiler varsa saniyeler hayati önem taşıyor - 2

Bu durum, enfeksiyonun vücudu etkilemesi ve organların düzgün çalışmasını engellemesiyle sonuçlanabilir.

Sessiz katil milyonlarca insanı öldürüyor! Bu belirtiler varsa saniyeler hayati önem taşıyor - 3

Sepsis, genellikle bakteriyel enfeksiyonlardan kaynaklansa da, viral veya fungal enfeksiyonlar da sepsise yol açabilir.

Sessiz katil milyonlarca insanı öldürüyor! Bu belirtiler varsa saniyeler hayati önem taşıyor - 4

Dünyada her yıl 11 milyon kişi "sessiz katil" olarak adlandırılan sepsis nedeniyle hayatını kaybediyor. Enfeksiyonun en ağır evresi olarak tanımlanan sepsis, acil müdahale edilmezse ölüme bile götürebiliyor.

Sessiz katil milyonlarca insanı öldürüyor! Bu belirtiler varsa saniyeler hayati önem taşıyor - 5

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanları sepsisin insan vücudunun bir enfeksiyon hastalığına anormal derecede aşırı yanıt verdiği, hayatı tehdit eden, tıbbi olarak acil bir durum olduğunu vurguluyor.

Sessiz katil milyonlarca insanı öldürüyor! Bu belirtiler varsa saniyeler hayati önem taşıyor - 6

HERHANGİ BİR MİKROP SEPSİSE YOK AÇABİLİR

Herkes herhangi bir bir mikrop ile enfekte olabilir ve bu enfeksiyon sepsise yol açabilir. Bazı kişiler sepsis gelişmesi açısından daha fazla risk altında oluyor.

Sessiz katil milyonlarca insanı öldürüyor! Bu belirtiler varsa saniyeler hayati önem taşıyor - 7

Bu kişiler; 65 yaş ve üstü bireyler, bağışıklık sistemi zayıf olanlar, 1 yaşından küçük bebekler ve daha önce sepsis geçirenler olarak sıralanıyor. Diyabet, akciğer hastalığı, kanser ve böbrek hastalığı gibi kronik hastalığı olan kişiler de sepsis gelişmesi açısından ciddi risk taşıyor.

Sessiz katil milyonlarca insanı öldürüyor! Bu belirtiler varsa saniyeler hayati önem taşıyor - 8

COVİD-19, GRİP VE MANTAR MİKROBU

Mikroplar insan vücuduna girdiğinde, öncelikle bir enfeksiyona neden olabiliyor. Eğer enfeksiyon durdurulamazsa, sepsise yol açabiliyor. Genellikle bakteriler sepsis oluşturuyor. Ancak bazen COVID-19 veya influenza (grip) gibi virüsler veya mantar mikrobu da sepsisin nedenleri arasında yer alıyor.

Sepsis vücutta sessizce yayılabilir. Ancak bazı belirtiler bu hastalığı ele verebiliyor.

Sessiz katil milyonlarca insanı öldürüyor! Bu belirtiler varsa saniyeler hayati önem taşıyor - 9

Sessis belirtiler;

  • Kalp atışları hızlanır.
  • Ateş, üşüme ve titreme meydana gelir.
  • Kişinin zihni karışabilir, nerede olduğunu, yanındakilerin kim olduğunu veya günlerden hangi gün olduğunu karıştırabilir.
  • Solunum kesik kesik hale gelebilir.
  • Aşırı rahatsızlık, huzursuzluk hissi veya şiddetli ağrılar başlayabilir.
  • Cilt soğuk ve nemli veya terli bir hal alabilir.
Sessiz katil milyonlarca insanı öldürüyor! Bu belirtiler varsa saniyeler hayati önem taşıyor - 10

Eğer bu belirtilerden herhangi biri varsa vakit kaybetmeden hastaneye başvurulması gerekir. Sepsis son derece acil bir durumdur ve hızlı müdahale gerektirir.

Özellikle bir enfeksiyon hastalığına yakalandıktan sonra zaman geçtikçe iyileşme gözlenmiyorsa, hatta belirtiler giderek kötüleşiyorsa, sepsis şüphesi açısından mutlaka bir sağlık profesyoneline danışılmalıdır.

Sessiz katil milyonlarca insanı öldürüyor! Bu belirtiler varsa saniyeler hayati önem taşıyor - 11

Tedavi genellikle antibiyotikler, sıvı tedavisi ve bazen diğer destekleyici tedavileri içerir. Erken tanı ve müdahale, hayatta kalma şansını artırır.

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