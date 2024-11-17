"Sessiz salgın" en çok kadınları etkiliyor: Vücuttaki eksikliğinin ilk sinyalleri
Genellikle sadece yorgunlukla kendini belli eden D vitamini eksikliği, kadınlar arasında sessiz bir salgındır. Kemik sağlığı için çok önemli olan bu eksiklik, osteoporoza, kırıklara ve sürekli yorgunluğa yol açabilir. Eksiklik ayrıca ruh sağlığını da etkiler, potansiyel olarak ruh hali değişimlerine ve bilişsel gerilemeye neden olur. Dahası, hormonal dengeyi bozarak adet düzensizliklerine ve hatta kısırlığa yol açabilir. Peki, D vitamini eksikliği özellikle kadınlarda vücudu nasıl etkiler?
Genellikle "güneş vitamini" olarak bilinen D vitamini, genel sağlık için gereklidir. D vitamini vücut için önemlidir. Ancak dünya çapında birçok kadın farkında olmadan D vitamini eksikliği yaşar ve semptomlar genellikle göz ardı edilir veya başka nedenlere atfedilir.
Yetişkin kadınlar için önerilen günlük alım miktarı 600–800 IU'dur (15–20 mikrogram), bazen ciddi eksiklikleri olanlar için daha yüksek dozlar gerekir. Peki, D vitamini eksikliği vücudu nasıl etkiler?