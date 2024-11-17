"Sessiz salgın" en çok kadınları etkiliyor: Vücuttaki eksikliğinin ilk sinyalleri

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ NEDENİYLE OLUŞAN DİĞER YAYGIN SORUNLAR

Açıklanamayan kas ağrısı veya güçsüzlüğü, D vitamini eksikliğinin bir başka gizli belirtisi olabilir. Bu, fiziksel görevleri daha öncekiyle aynı güçte yerine getirememe veya egzersizden sonra uzun süreli iyileşme olarak ortaya çıkabilir.



D vitamini eksikliği, tip 2 diyabet, kardiyovasküler hastalık ve otoimmün bozukluklar gibi kronik rahatsızlıkların daha yüksek riskiyle ilişkilendirilmiştir. Bu rahatsızlıkların gelişmesi yıllar alsa da, kilo alımı, kan şekeri dalgalanmaları veya yorgunluk gibi erken dönemdeki belirsiz belirtiler, altta yatan D vitamini eksikliğine işaret edebilir.



D vitamini, enfeksiyonlarla savaşan antimikrobiyal proteinlerin üretiminde yardımcı olarak bağışıklık fonksiyonu için hayati öneme sahiptir. Eksikliği olan kadınlar sık ​​sık soğuk algınlığı, yavaş yara iyileşmesi veya tekrarlayan hastalıklar yaşayabilir.