Sessizce ilerliyor, ölüm riskini artırıyor! İlk 24 saat çok önemli

D VİTAMİNİ SAĞLIKLI YAŞAMI DESTEKLİYOR

Oluşabilecek kalça kırığı riskini azaltmak için sağlıklı ve aktif bir yaşam büyük önem taşıyor.



Yaşlı kişilerde kalça kırıklarının önlenmesi, kapsamlı ve çok yönlü bir yaklaşım gerektirir. İlk olarak, düzenli egzersiz, dengeli beslenme ve yeterli kalsiyum ve D vitamini alımı yoluyla sağlıklı yaşlanmayı desteklemek kemik sağlığını iyileştirebilir ve kırık riskini azaltabilir.

Ev modifikasyonları, denge eğitimi ve görme değerlendirmeleri gibi düşmeyi önleme stratejileri, kalça kırılmalarına yol açabilecek düşme risklerini azaltmada esastır. Ek olarak, osteoporozun erken teşhisi ve yönetimi kırık önlemede çok önemli bir rol oynamaktadır.