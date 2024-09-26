Sessizce ilerliyor, ölüm riskini artırıyor! İlk 24 saat çok önemli
Yaşın ilerlemesiyle birlikte pek çok hastalık ortaya çıkabiliyor. Kalça kırığı ilerleyen yaşlarda sıklıkla görülme ihtimali olan sağlık sorunlarından biri. Kalça kırığına karşı önlem alınmazsa ölüm riskini de artırıyor.
Yaşın ilerlemesiyle birlikte kalça kırıkları sıklıkla görülebiliyor. Uzmanların "sessiz salgın" olarak da tanımladığı kalça kırıkları tedavi edilmezse ciddi hayati boyutları olabiliyor. Kalça kırığı riskini azaltabilmek için günlük yaşaımınızdaki alışkanlıklarınızı gözden geçirmeniz gerekiyor.