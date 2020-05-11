Sıcak hava corona virüsü durduracak mı?

"SALGINI YAVAŞLATAN TEK UNSUR KARANTİNA ÖNLEMLERİ"

Toronto Üniversitesi’nden Profesör Dionne Gesink, konuya ilişkin “Yaz corona virüsü ortadan kaldırmayacak. İnsanların bunu bilmesi önemli. Öte yandan, bir bölgede halk sağlığı müdahaleleri ne kadar çok olursa, salgını yavaşlatma etkisi o kadar büyük olur. Okul kapatmaları, kalabalık toplantıların yasaklanması va karantina müdahaleleri gerçekten önemli, çünkü şu anda salgını yavaşlatan tek şey bunlar” açıklamasını yaptı.