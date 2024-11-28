Şifa diye zehir içmişiz: Mutfağın kapısından bile sokmayın
Soğuk havalarında etkisiyle kışın en çok tüketilen yiyeceklerin biri de çorba. Hem vücudu ısıtmanın hem de vitamin depolamanın en keyifli ve kolay yollarından biri çorba içmek. Ancak genellikle pişirmesi daha pratik olduğu için hazır çorbalar tercih ediliyor. Hazır çorbalar vücuda şifa değil, zehir oluyor. İşte hazır çorbaların vücutta yarattığı etki.
Çorba, besleyici ve sağlıklı gıdalardan biri. Özellikle kış mevsimi geldiğinde şifalı diye bol bol çorba içiliyor. Ancak pratik ve kolay pişirme yöntemiyle sıklıkla tercih edilen hazır çorbalar, vücut için adeta zehir saçıyor.