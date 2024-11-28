Şifa diye zehir içmişiz: Mutfağın kapısından bile sokmayın

Hazır çorbaların zararları arasında bir diğer önemli nokta, bu tür ürünlerin genellikle işlenmiş malzemelerle hazırlanması ve bunun da besin değerlerini düşürmesidir. Ev yapımı çorbalar, taze sebzeler ve doğal malzemelerle hazırlandığında daha fazla vitamin, mineral ve antioksidan içerir.

Oysa hazır çorbalar, besleyicilik açısından neredeyse hiç faydalı öğe barındırmaz. Beslenme uzmanı Prof. Dr. Tim Spector, hazır çorbaların "lezzetlendirilmiş sıcak su"dan ibaret olduğunu ve ev yapımı çorbalarla kıyaslanamayacak kadar zayıf olduklarını belirtmektedir.