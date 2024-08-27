Şifa yerine zehre dönüşmesin! Magnezyum, Kalsiyum, D, C, B vitamini tüketmek için en doğru zaman buymuş

KALSİYUM

Kalsiyum, güçlü kemikler ve dişler için gereklidir. Optimum emilim için, kalsiyum takviyeleri bir seferde 500 mg veya daha az küçük dozlarda alınmalıdır.

Birden fazla doz alıyorsanız, bunları gün boyunca aralıklı olarak almanız önerilir. Kalsiyum, emilimi iyileştirmek ve gastrointestinal rahatsızlık riskini azaltmak için yemeklerle birlikte alınabilir. D vitamini ile birlikte kullanıldığında kalsiyum emilimini ve kemik sağlığını daha da artırabilir.