Şifalı diye tüketiliyordu ama kanı inceltiyor: Meğer vücuttaki demiri de sıfırlıyormuş

Zerdeçal, yüzyıllardır şifa deposu olarak bilinir ve geleneksel tıp alanında da kullanılır. Canlı sarı görüntüsüyle dikkat çeken bu baharat ününü, kendine özgü renginden ve sayısız sağlık faydasından sorumlu olan aktif bileşiği kurkumine borçludur. Antioksidan ve anti-inflamatuar özellikleriyle öne çıkar ve bu da onu birçok sağlık bilincine sahip diyetin vazgeçilmez bir parçası haline getirir. Ancak aşırı zerdeçal tüketimi sağlık için bazı sorunlara yol açabilir.

Şifalı diye tüketiliyordu ama kanı inceltiyor: Meğer vücuttaki demiri de sıfırlıyormuş - 1

Zerdeçalın çok sayıda sağlık faydası olmasına rağmen, aşırı tüketimi olası yan etkilere yol açabilir.

İşte zerdeçalın aşırı tüketiminin neden olduğu 6 yan etki

SAĞLIK HABERLERİ

Şifalı diye tüketiliyordu ama kanı inceltiyor: Meğer vücuttaki demiri de sıfırlıyormuş - 2

SİNDİRİM SORUNLARI

Zerdeçalın safra üretimini artırdığı ve mide asidi seviyelerini yükseltebildiği bilinmektedir. Çok fazla zerdeçal tüketimi sindirim sorunlarına yol açabilir.

Şifalı diye tüketiliyordu ama kanı inceltiyor: Meğer vücuttaki demiri de sıfırlıyormuş - 3

Mide asidini yükseltebilir. Ancak mide asidindeki bu artış, özellikle gastroözofageal reflü hastalığı, asit reflü veya diğer gastrointestinal rahatsızlıkları olan bazı kişilerde sindirim sisteminde tahrişe neden olabilir.

Şifalı diye tüketiliyordu ama kanı inceltiyor: Meğer vücuttaki demiri de sıfırlıyormuş - 4

BÖBREK TAŞLARI

Zerdeçal, çeşitli bitki bazlı gıdalarda bulunan doğal olarak oluşan maddeler olan oksalatlar içerir. Aşırı tüketildiğinde oksalatlar vücuttaki kalsiyumla bağlanarak en yaygın böbrek taşı türü olan kalsiyum oksalat kristalleri oluşturabilir.

Şifalı diye tüketiliyordu ama kanı inceltiyor: Meğer vücuttaki demiri de sıfırlıyormuş - 5

KANI İNCELTEBİLİR

Zerdeçalın antikoagülan (kan inceltici) etkilere sahip olabileceğini de yapılan araştırmalarda gösteriliyor. Bu, antikoagülan ilaç kullanan veya ameliyat geçiren kişiler için riskli olabilir.

Şifalı diye tüketiliyordu ama kanı inceltiyor: Meğer vücuttaki demiri de sıfırlıyormuş - 6

DEMİR EKSİKLİĞİ

Zerdeçal, özellikle aktif bileşiği kurkumin, vücuttaki demir emilimini potansiyel olarak engelleyebilir.

Şifalı diye tüketiliyordu ama kanı inceltiyor: Meğer vücuttaki demiri de sıfırlıyormuş - 7

Journal of Agricultural and Food Chemistry'de yayınlanan bir çalışma, zerdeçalın birçok sağlık yararına sahip olmasına rağmen, yüksek dozlarının demir emilimi üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabileceğini belirtmiştir.

Şifalı diye tüketiliyordu ama kanı inceltiyor: Meğer vücuttaki demiri de sıfırlıyormuş - 8

Bu etki, özellikle büyük miktarlarda veya uzun süreler boyunca tüketildiğinde bazı kişilerde demir eksikliği anemisine katkıda bulunabilir.

Şifalı diye tüketiliyordu ama kanı inceltiyor: Meğer vücuttaki demiri de sıfırlıyormuş - 9

DÜŞÜK KAN BASINCI

Zerdeçalın aktif bileşiği kurkumin, kan basıncını düşürebilir. Düşük kan basıncına yatkın kişilerde veya hipertansiyon ilacı kullananlarda bu, aşırı düşük kan basıncına yol açabilir.

Şifalı diye tüketiliyordu ama kanı inceltiyor: Meğer vücuttaki demiri de sıfırlıyormuş - 10

BAĞ AĞRISI VE BAŞ DÖNMESİ

Bazı kişiler, zerdeçalın aktif bileşiği olan kurkuminin yüksek dozlarını tükettiklerinde baş ağrısı ve baş dönmesi gibi yan etkiler yaşarlar.

Şifalı diye tüketiliyordu ama kanı inceltiyor: Meğer vücuttaki demiri de sıfırlıyormuş - 11

SAĞLIK İÇİN NE KADAR ZERDEÇAL TÜKETİLMELİ?

Günlük diyetinize zerdeçal eklemeniz önerilir. Kurkuminin etkinliği, karabiberde bulunan aktif bileşik olan piperin ile tüketildiğinde büyük ölçüde artar. Kurkuminoidler için önerilen tipik doz, günde 500 ila 2.000 miligram zerdeçal arasındadır.

Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir.

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