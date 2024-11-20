Şifalı diye tüketiliyordu ama kanı inceltiyor: Meğer vücuttaki demiri de sıfırlıyormuş
Zerdeçal, yüzyıllardır şifa deposu olarak bilinir ve geleneksel tıp alanında da kullanılır. Canlı sarı görüntüsüyle dikkat çeken bu baharat ününü, kendine özgü renginden ve sayısız sağlık faydasından sorumlu olan aktif bileşiği kurkumine borçludur. Antioksidan ve anti-inflamatuar özellikleriyle öne çıkar ve bu da onu birçok sağlık bilincine sahip diyetin vazgeçilmez bir parçası haline getirir. Ancak aşırı zerdeçal tüketimi sağlık için bazı sorunlara yol açabilir.
Zerdeçalın çok sayıda sağlık faydası olmasına rağmen, aşırı tüketimi olası yan etkilere yol açabilir.
İşte zerdeçalın aşırı tüketiminin neden olduğu 6 yan etki