Sigara dumanı dolmuş akciğeri temizliyor: Bu besinler nikotin düşmanı

AKCİĞER DETOKSU İÇİN DOĞAL YÖNTEMLER

Akciğer detoksu için en önemli adım sigarayı bırakmak ve yaşam tarzını değiştirmektir. Ancak bunlara ek olarak doğal yöntemlerden yararlanılabilir. Doğal yöntemlerden yararlanmak akciğer kapasitesinin daha hızlı artırılmasını sağlarken, vücuttaki iltihabın sökülmesine de yardımcı olur.



İşte akciğer detoksu için evde uygulanabilecek doğal yöntemler: